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Olympiasieger Bontus krönt Comeback mit Bronze bei Formula-Kit-WM

Valentin Bontus krönt sein Comeback mit seiner zweiten WM-Medaille. Maeder aus Singapur siegt vor dem Schweizer Stragiotti.

Olympiasieger Bontus krönt Comeback mit Bronze bei Formula-Kit-WM Foto: © GEPA
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Olympiasieger Valentin Bontus hat bei der Formula-Kite-Weltmeisterschaft der Segler vor Viana do Castelo in Portugal die Bronzemedaille geholt.

Der Niederösterreicher war schon vor zwei Jahren WM-Dritter geworden. Der 25-Jährige war am Freitag als Fünfter ins Semifinale gekommen, das er am Samstag klar gewann und so in den Medaillenkampf der Top vier einzog. Da reichte es zu Bronze. Weltmeister wurde zum dritten Mal Max Maeder aus Singapur vor dem Schweizer Gian Stragiotti.

Bontus beendete das entscheidende Rennen zwar nur als Vierter, profitierte aber von einem Penalty gegen den Brasilianer Lucas Fonseca.

Bontus krönt Comeback-Saison mit WM-Bronze

Damit krönte der Perchtoldsdorfer seine Comeback-Saison in Folge eines im Vorjahr erlittenen Kreuzbandrisses: "Es fühlt sich unglaublich an, nach so einer Verletzung wieder am Podest zu stehen. Ich werde noch ein wenig brauchen, das alles hier zu realisieren. In einer Comeback-Saison bei einer Weltmeisterschaft am Podest zu stehen, ist einfach ultra. Unser erklärtes Ziel für dieses Jahr war die Europameisterschaft im Herbst. Dass ich bereits hier so abschließen kann, bedeutet mir unglaublich viel."

Die Basis für den Medaillengewinn war die starke Leistung im Semifinale. "Ich konnte gut meinen Speed durchfahren und habe gute Entscheidungen getroffen - da ist alles aufgegangen", erklärte Bontus.

Lucas Fonseca habe ihn überholt "in einer Sequenz, wo er das so nicht machen kann - somit wurde er bestraft und ich habe die Bronzemedaille abgesichert."

Bontus nimmt sich nun eine zweiwöchige Auszeit, im Sommer geht es für ihn erstmals ins Olympia-Revier vor Los Angeles.

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