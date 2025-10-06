Suche
    news

    Österreichs erfolgreichster Turner gibt Rücktritt bekannt

    Der 29-Jährige tritt nach EM- und Weltcup-Erfolgen zurück und wechselt als Web-Entwickler in die Privatwirtschaft.

    Österreichs erfolgreichster Turner gibt Rücktritt bekannt Foto: © GEPA
    Textquelle: © APA

    Der erfolgreichste österreichische Turner der Neuzeit hat am Montag seinen Rücktritt bekanntgegeben.

    Ringe-Spezialist Vinzenz Höck wechselt als Web-Entwickler in die Privatwirtschaft. Höck war 2020 Vize-Europameister, gewann 2021 und 2023 den Gesamt-Weltcup und war u.a. zweifacher WM-Finalist.

    "Das Feuer der Leidenschaft ist kleiner geworden", erklärte der 29-jährige Steirer. Dies ist ihm in einer Auszeit nach der verpassten Olympiaqualifikation klargeworden.

    Verpasste Olympia-Qualifikation schmerzt

    Rang vier bei der EM 2024 war sein letzter großer Auftritt gewesen. Für ihn besonders bitter war das knappe Verpassen der Olympia-Qualifikation wegen einer gerade in seinem Fall äußerst ungünstigen Reglement-Arithmetik.

    "Ich weiß genau, dass ich um die Medaillen mitgeturnt hätte, wäre ich in Paris dabei gewesen. Doch man sollte eine erfolgreiche Sportkarriere nicht mit der Olympia-Teilnahme gleichsetzen."

    Turnsport-Austria-Präsidentin Gabriela Jahn, die Höck auch als Journalistin lange begleitet hatte, bedankte sich in einem Würdigungsbrief beim Sportler. "Du hast den österreichischen Turnsport nicht nur sportlich bereichert - du hast ihm Gesicht und Herz gegeben", schrieb sie.

    Höck möchte dem Turnsport in einer anderen Form erhalten bleiben.

    Sportler, die am Höhepunkt abtraten

    Vorschau
    Lou Gehrig (Baseball)
    Rocky Marciano (Boxen)

    Slideshow starten

    50 Bilder

    Mehr zum Thema

    Das sind eure Sportler:innen des Jahres 2025

    Das sind eure Sportler:innen des Jahres 2025

    Mehr Sport - Sonstiges
    3
    Wähle deine Sportler:innen des Jahres 2025

    Wähle deine Sportler:innen des Jahres 2025

    Mehr Sport - Sonstiges
    11
    Mountainbike: Höll zum vierten Mal Gesamtweltcupsiegerin

    Mountainbike: Höll zum vierten Mal Gesamtweltcupsiegerin

    Radsport - Mountainbike
    2
    Ex-NFL-Quarterback niedergestochen und verhaftet

    Ex-NFL-Quarterback niedergestochen und verhaftet

    Football - NFL
    2
    Anisimova bricht ihren Final-Fluch

    Anisimova bricht ihren Final-Fluch

    Tennis - WTA
    Aufgabe! Sinner in Shanghai mit Verletzung raus

    Aufgabe! Sinner in Shanghai mit Verletzung raus

    Tennis - ATP
    5
    Raimann und Colts fahren Kantersieg gegen Raiders ein

    Raimann und Colts fahren Kantersieg gegen Raiders ein

    Football - NFL
    Terminstress im Tennis: Stars klagen und kassieren trotzdem

    Terminstress im Tennis: Stars klagen und kassieren trotzdem

    Tennis - ATP
    5

    Kommentare