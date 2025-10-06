Österreichs erfolgreichster Turner gibt Rücktritt bekannt

Der erfolgreichste österreichische Turner der Neuzeit hat am Montag seinen Rücktritt bekanntgegeben.

Ringe-Spezialist Vinzenz Höck wechselt als Web-Entwickler in die Privatwirtschaft. Höck war 2020 Vize-Europameister, gewann 2021 und 2023 den Gesamt-Weltcup und war u.a. zweifacher WM-Finalist.

"Das Feuer der Leidenschaft ist kleiner geworden", erklärte der 29-jährige Steirer. Dies ist ihm in einer Auszeit nach der verpassten Olympiaqualifikation klargeworden.

Verpasste Olympia-Qualifikation schmerzt

Rang vier bei der EM 2024 war sein letzter großer Auftritt gewesen. Für ihn besonders bitter war das knappe Verpassen der Olympia-Qualifikation wegen einer gerade in seinem Fall äußerst ungünstigen Reglement-Arithmetik.

"Ich weiß genau, dass ich um die Medaillen mitgeturnt hätte, wäre ich in Paris dabei gewesen. Doch man sollte eine erfolgreiche Sportkarriere nicht mit der Olympia-Teilnahme gleichsetzen."

Turnsport-Austria-Präsidentin Gabriela Jahn, die Höck auch als Journalistin lange begleitet hatte, bedankte sich in einem Würdigungsbrief beim Sportler. "Du hast den österreichischen Turnsport nicht nur sportlich bereichert - du hast ihm Gesicht und Herz gegeben", schrieb sie.

Höck möchte dem Turnsport in einer anderen Form erhalten bleiben.

