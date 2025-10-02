Mit dem Freeroll-Code von win2day kannst du ohne Einsatzbei der Austrian & Finnish Online Poker Championship 2025 mitspielen.
Die Turnierserie läuft von 03. bis 12. Oktober, umfasst 49 Turniere und ein Gesamtpreisgeld von 500.000 €.
So geht’s:
- Code sichern und ins Freeroll einsteigen
- Tickets im Wert von 20 bis 100 € gewinnen
- Frühes Ausscheiden? Einfach erneut anmelden
- Je weiter du kommst, desto größer die Gewinnchance
Teilnahme über Desktop, App oder PC-Download-Client möglich.
Jetzt Code in der Winzone holen und Chance auf echtes Preisgeld nutzen!