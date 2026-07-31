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Drei OeSV-Boote erkunden Olympiarevier 2028 vor L.A.

Neben meteorologischen Daten und Materialtests findet auch die erste Regatta im Olympiarevier statt.

Drei OeSV-Boote erkunden Olympiarevier 2028 vor L.A. Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
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Nach Olympiasieger Valentin Bontus erkunden aktuell drei weitere OeSV-Boote das Olympiarevier 2028 vor Los Angeles.

Das 49er-Team Keanu Prettner/Jakob Flachberger sowie die Nacra-17-Crews Laura Farese/Matthäus Zöchling und Lukas Haberl/Clara Stamminger sind bereits vor Ort und bestreiten in der kommenden Woche die zum Sailing Grand Slam zählende San Pedro Olympic Classes Regatta und damit den ersten Vergleich mit den anderen Nationen direkt im Olympiarevier.

Verband will sich "Vorsprung erarbeiten"

San Pedro ist bei den Sommerspielen 2028 der Austragungsort der Dinghy-, Skiff- und Multihull-Wettbewerbe. Begleitet wurden die Sportlerinnen und Sportler von einem Team aus dem Technologieprojekt.

An der US-Westküste werden meteorologische Daten gesammelt und Materialerkenntnisse gewonnen.

"Wir wollen uns auf allen Ebenen einen Vorsprung erarbeiten und das Olympiarevier und die Gegebenheiten, Besonderheiten vor Ort besser kennen und verstehen als jede andere Nation. Damit haben wir, als einer von nur sehr wenigen Verbänden, bereits letzten Sommer begonnen", sagte OeSV-Sportdirektor Matthias Schmid und fügte hinzu: "Unser Ziel ist es, Los Angeles zu unserem 'Heimrevier' zu machen."

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