NEWS

"Zirkusnummer" - WADA-Präsident will Doping-Spiele verhindern

Der Chef der Anti-Doping-Agentur der USA spricht von einer "gefährlichen Zirkusnummer", während WADA-Präsident Banka rechtliche Schritte prüfen will.

"Zirkusnummer" - WADA-Präsident will Doping-Spiele verhindern Foto: © GETTY
Textquelle: © APA
Kommentare

WADA-Präsident Witold Banka setzt sich energisch gegen die erstmalige Austragung der umstrittenen Enhanced Games ein.

Der Pole bezeichnete die Spiele, bei denen Athletinnen und Athleten unter ärztlicher Aufsicht dopen dürfen, als "sehr gefährlich" und "unverantwortlich".

Banka ergänzte laut BBC bei einer Veranstaltung in London: "Manchmal sind wir sprachlos angesichts dieser absurden Idee." Der Chef der Anti-Doping-Agentur der USA sprach von einer "gefährlichen Zirkusnummer".

Spiele sollen nicht stattfinden

"Wie kann es ethisch und moralisch sein, dass Menschen zustimmen, unter Einfluss dieser verbotenen Substanzen anzutreten?", fragte Banka.

Er forderte die nationale Anti-Doping-Agentur der USA sehr direkt auf, die Austragung im Mai 2026 in Las Vegas noch zu verhindern.

"Wir wünschen uns dringend, dass unsere Kollegen in den USA mehr unternehmen, um sicherzustellen, dass diese Veranstaltung nicht stattfindet", sagte Banka und verwies auch auf rechtliche Möglichkeiten: "Die USADA hat sich zwar allgemein geäußert, aber vielleicht ist es an der Zeit, die Geldgeber davon zu überzeugen, dass die Veranstaltung gefährlich ist."

Kein echter Sport

USADA-Chef Travis Tygart sprach von einer "gefährlichen Zirkusnummer", die kein echter Sport sei. Mehr wurde aber bisher nicht unternommen. "Ich hoffe, es wird nicht dazu kommen, obwohl es einflussreiche und wohlhabende Sponsoren dieser unverantwortlichen Veranstaltung gibt", sagte Banka.

Prämien von bis zu einer Million US-Dollar sollen Sportlerinnen und Sportler zum eigentlichen Tabubruch verlocken.

Es soll viel Geld für vermeintliche Weltrekorde unterstützt durch Doping geben, auch von sechsstelligen Antrittsprämien war schon die Rede. Die Macher haben nur drei Sportarten vorgesehen: Schwimmen, Leichtathletik und Gewichtheben.

Mehr zum Thema

Leichtathletik: Millionen-Diebstahl beim Weltverband

Leichtathletik: Millionen-Diebstahl beim Weltverband

Mehr Sport
ORF-Sportchef von seinen Aufgaben entbunden

ORF-Sportchef von seinen Aufgaben entbunden

Mehr Sport
26
NFL: Lamar Jackson wirft vier Touchdowns bei Comeback

NFL: Lamar Jackson wirft vier Touchdowns bei Comeback

Football
1
Rodionov scheitert im Seoul-Viertelfinale

Rodionov scheitert im Seoul-Viertelfinale

Tennis - ATP
3
Yes! Lilli Tagger stürmt ins Jiujiang-Halbfinale

Yes! Lilli Tagger stürmt ins Jiujiang-Halbfinale

Tennis - WTA
18
Wien-Sieger Sinner stürmt in Paris ins Viertelfinale

Wien-Sieger Sinner stürmt in Paris ins Viertelfinale

Tennis - ATP
Sinja Kraus souverän ins Halbfinale - Julia Grabher zieht zurück

Sinja Kraus souverän ins Halbfinale - Julia Grabher zieht zurück

Tennis - WTA
1
Kommentare

Kommentare

Gewichtheben Leichtathletik Schwimmen Großbritannien Doping Welt-Anti-Doping-Agentur Sport-Mix Mehr Sport