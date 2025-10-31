NFL: Lamar Jackson wirft vier Touchdowns bei Comeback

Quarterback Lamar Jackson ist in der NFL ein beeindruckendes Comeback gelungen. Der Spielmacher der Baltimore Ravens führte sein Team zu einem klaren 28:6 gegen die Miami Dolphins und kam dabei auf vier Touchdown-Pässe.

Wegen Oberschenkelproblemen hatte Jackson die drei vorausgehenden Football-Partien verpasst und im Oktober noch gar nicht gespielt. Die Ravens waren als Titelkandidat in die Saison gestartet, stehen nach acht Partien aber bei nur drei Siegen.

Als erst fünftes Team in der NFL-Geschichte will die Mannschaft von Trainer John Harbaugh nach fünf Niederlagen in den ersten sechs Spielen noch das Play-off erreichen. Die Chancen dafür sind intakt: In der AFC North stehen die Pittsburgh Steelers an der Spitze und auf einem sicheren Play-off-Platz - mit nur einem Sieg mehr als Baltimore.

Ravens-Runningback Derrick Henry erzielte zwar keinen Touchdown, lief aber 119 Yards und erreichte einen weiteren Meilenstein in seiner Karriere. Als 17. Spieler in der NFL-Geschichte überschritt er die Marke von 12.000 erlaufenen Yards in seiner Karriere.