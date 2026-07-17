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Verstärkung für den ÖLV: Elliott startet künftig für Österreich
Der Mittelstreckenläufer könnte demnächst auch den ÖLV-Rekord über 800 Meter unterbieten.
Der bisher unter US-Flagge antretende Mittelstreckenläufer Cass Elliott geht laut ÖLV-Angaben ab sofort für Österreich an den Start.
Der 26-jährige Doppelstaatsbürger und Sohn einer Österreicherin sollte aufgrund seiner bisherigen 800-m-Bestzeit von 1:45,67 Minuten demnächst den ÖLV-Rekord unterbieten können.
Diesen hält seit 1992 mit 1:46,21 Michael Wildner. Elliott ist heuer bereits 1:46,02 gelaufen.