Verstärkung für den ÖLV: Elliott startet künftig für Österreich

Der bisher unter US-Flagge antretende Mittelstreckenläufer Cass Elliott geht laut ÖLV-Angaben ab sofort für Österreich an den Start.

Der 26-jährige Doppelstaatsbürger und Sohn einer Österreicherin sollte aufgrund seiner bisherigen 800-m-Bestzeit von 1:45,67 Minuten demnächst den ÖLV-Rekord unterbieten können.

Diesen hält seit 1992 mit 1:46,21 Michael Wildner. Elliott ist heuer bereits 1:46,02 gelaufen.