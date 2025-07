Seville lässt 100m-Olympiasieger Lyles keine Chance

Olympiasieger Noah Lyles hat beim Leichtathletik-Diamond-League-Meeting in London eine Niederlage über 100 m einstecken müssen.

Oblique Seville feiert am Samstag in 9,86 Sekunden den Sieg und lässt Lyles (10,00/USA), der zuletzt mit einer Sprunggelenkverletzung zu kämpfen hatte, deutlich hinter sich. Der Jamaikaner bleibt damit knapp unter seiner Jahresbestleistung (9,83).

Eine beeindruckende Talentprobe legt vor 60.000 Zuschauern der Kenianer Phanuel Kipkosgei Koech ab. Der 18-Jährige setzt sich in einem starken Feld über 1.500 m in 3:28,82 Minuten durch und distanziert dabei auch den britischen Weltmeister Josh Kerr.

🇯🇲Oblique Seville dominates #LondonDL 100m in 9.86 (-0.6)!



10.00 season opener for 🇺🇸Noah Lyles in second