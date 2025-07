Den vorherigen Sommer brachte für Österreichs Siebenkampf-Star Ivona Dadic eine herbe Enttäuschung.

Sie verpasste nach einem Sturz in jenem Bewerb, in dem sie sich noch für die Olympischen Spiele in Paris qualifizieren hätte können, ihr Olympia-Ticket.

Ein Jahr später schwelgt die 31-jährige Oberösterreicherin im privaten Glück.

Ihr Partner Dario Clavas, mit dem Dadic bereits seit zwölf Jahren liiert ist, machte Dadic zuletzt einen romantischen Heiratsantrag. Für diesen suchte sich Clavas, der auch Dadics PR-Berater ist, eine spektakuläre Kulisse aus: den Tafelberg in Kapstadt.

Dies ist auf einem gemeinsamen Post auf Instagram zu sehen.

