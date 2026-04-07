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EM-Ticket für ÖHB-Frauen in Reichweite

Mit erneuten Siegen gegen Israel und Griechenland soll Gruppenplatz zwei fixiert werden.

EM-Ticket für ÖHB-Frauen in Reichweite Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
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Österreichs Handballerinnen wollen zum Abschluss der EM-Qualifikation mit erneuten Siegen gegen Israel und Griechenland den zweiten Gruppenplatz hinter Spanien und damit das Ticket für die Endrunde fixieren.

Das Auswärtsrückspiel gegen Israel am Mittwoch geht aufgrund des Nahost-Konflikts im griechischen Kozani über die Bühne.

Das finale Duell von Katarina Pandza und Co. mit Griechenland steigt am Sonntag in Linz. Johanna Reichert fällt für beide Spiele aus.

"Wir müssen gewinnen"

Das Quali-Hinspiel gegen Israel gewann die Auswahl von Teamchefin Monique Tijsterman im Herbst mit 39:30, auch Griechenland besiegte man auswärts mit 29:22 deutlich.

Neben den jeweiligen Top zwei der sechs Gruppen qualifizieren sich auch die vier besten Gruppendritten für die EM, Tijsterman will sich aber auf keine Rechenspiele einlassen.

"Die Vorgabe für beide Spiele ist klar: Wir müssen gewinnen. Die Spielerinnen wissen, was sie erwartet. Wir müssen das schaffen und sind zuversichtlich", sagte Tijsterman. Die EM findet im Dezember in fünf Ländern statt.

Sportler, die am Höhepunkt abtraten

Lou Gehrig (Baseball)
Rocky Marciano (Boxen)

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