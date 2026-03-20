Bredlinger bei Hallen-WM über 800 m im Vorlauf out

Leichtathletin Caroline Bredlinger scheidet am Freitag bei den Hallen-Weltmeisterschaften in Torun/Polen über 800 m im Vorlauf aus.

Die Burgenländerin kommt im ersten von sechs Vorläufen auf Rang vier, die Top zwei jedes Heats steigen automatisch auf. Dazu kommen die insgesamt sechs weiteren Zeitschnellsten. Bredlinger kam mit ihrer Marke von 2:01,73 Min. in dieser Wertung nur auf Rang acht. Der 24-Jährigen fehlten 0,27 Sekunden für den Aufstieg, sie wurde unter 33 Aktiven 20.

Im Lauf Bredlingers schlug die britische Hallen-Weltrekordlerin Keely Hodgkinson ein etwas langsameres Tempo als erwartet an, die ÖLV-Athletin musste zudem nach dem Wechsel nach innen fast die gesamte verbleibende Zeit auf Bahn zwei den etwas weiteren Weg laufen.

Trotz schwieriger Saison ansprechende Zeit gelaufen

"Meine Beine waren am Schluss einfach schwer", sagte Bredlinger nach Fixierung der zweitbesten Hallenzeit ihrer Karriere. "Als Positives nehme ich mit, dass ich nach einer schwierigen Saison mit einigen Erkrankungen hier doch noch in guter Form gestanden bin und eine ansprechende Zeit gelaufen bin."

Am Wochenende im Einsatz sind Karin Strametz über 60 m Hürden sowie Magdalena Lindner und WM-Debütantin Isabel Posch jeweils über 60 m.