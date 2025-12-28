Humphries, Luke Humphries, Luke HUM
Clemens, Gabriel Clemens, Gabriel CLE
Endstand
4:2
3:1 , 3:1 , 3:2 , 0:3 , 2:3 , 3:2
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Statistik
  • Details
NEWS

WM-Traum lebt! Humphries zieht nach Kampf ins Achtelfinale ein

Der Weltmeister von 2024 wird erstmals bei der WM hart gefordert. Letztlich bleibt eine Sensation aber aus. Ein zweifacher Ex-Champion verpasst nur ganz knapp den Nine-Darter.

WM-Traum lebt! Humphries zieht nach Kampf ins Achtelfinale ein Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Das Traumfinale bei der Darts-WM 2026 ist weiterhin möglich!

Luke Humphries folgt nämlich Littler auf dem Weg zum Finale mit einem 4:2-Erfolg in der dritten Runde gegen Gabriel Clemens (GER) und zieht ins Achtelfinale ein.

Der Brite erarbeitet sich zunächst eine 2:0-Satzführung und beweist vor allem im zweiten Satz mit einem Satz-Average von 108 Punkten seine Weltklasse.

Humphries muss plötzlich zittern

Allerdings findet der "German Giant" in die Partie, muss aber den dritten Satz mit 2:3 abgeben. Clemens steckt aber nicht auf und sorgt für eine Aufholjagd.

Mit einem Average von 110 Punkten über den vierten und fünften Satz kämpft sich "Gaga" zum 2:3 zurück und schnuppert an der Sensation. Clemens verpasst aber schließlich trotz einer 2:1-Führung im sechsten Satz knapp den absoluten Thriller und gibt den Set noch mit 2:3 ab. Schließlich bleiben sowohl Humphries als auch Clemens über einen Average von 100.

Van Gerwen zieht problemlos ins Achtelfinale ein

Für Michael van Gerwen verläuft der Abend hingegen beim 4:1-Erfolg über Arno Merk (GER) deutlich entspannter.

Der dreifache Champion präsentiert sich von Beginn an äußerst abgeklärt und fokussiert. Van Gerwen sichert sich gegen den deutschen WM-Debütanten eine souveräne 2:0-Satzführung. Merk verkürzt aber mit zwei High-Finishes auf 1:2.

Davon lässt sich van Gerwen aber nicht irritieren und schafft bei einem Average von 99,70 mit zwei weiteren Satzerfolgen die dritte Hürde im Alexandra Palace.

Anderson gelingt fast der Neun-Darter bei Siebensatz-Krimi

Ein zweifacher Champion sorgt hingegen beinahe für das absolute Highlight im Ally Pally. Gary Anderson verpasst nämlich nur ganz knapp das Nine-Dart-Finish!

Der Schotte erarbeitet sich im Duell gegen den Niederländer Jermaine Wattimena eine 3:1-Satzführung. Doch im fünften Satz vergibt der Weltmeister von 2015 und 2016 drei Match-Darts.

Wattimena erzwingt daraufhin mit zwei Satzgewinnen den Decider. Letztlich kommt es sogar zum "Sudden Death", bei dem Anderson nach acht perfekten Darts ganz knapp vor dem Nine-Darter steht! Der Schotte verpasst jedoch die Doppel-12. Dennoch zieht der "Flying Scotsman" letztlich mit 5:3 im siebenten Satz und dem 4:3-Satzgewinn ins Achtelfinale ein.

Mehr zum Thema

Suljovic zollt Littler Respekt: "Das ist der Weltmeister"

Suljovic zollt Littler Respekt: "Das ist der Weltmeister"

Mehr Sport
3
Aus bei Darts-WM! Suljovic scheitert an Luke Littler

Aus bei Darts-WM! Suljovic scheitert an Luke Littler

Mehr Sport
18
Darts-WM: Endergebnis von Luke Littler - Mensur Suljovic

Darts-WM: Endergebnis von Luke Littler - Mensur Suljovic

Mehr Sport
3
Ally Pally Wespe: Seit über einem Jahrzehnt der Star der Darts-WM

Ally Pally Wespe: Seit über einem Jahrzehnt der Star der Darts-WM

Mehr Sport
NFL: Diese Teams haben es in die Postseason geschafft

NFL: Diese Teams haben es in die Postseason geschafft

Football
1
Fix: Indianapolis Colts verpassen die NFL-Playoffs

Fix: Indianapolis Colts verpassen die NFL-Playoffs

Football
1
Inter Mailand holt sich nach Arbeitssieg Tabellenführung zurück

Inter Mailand holt sich nach Arbeitssieg Tabellenführung zurück

Serie A
1
Kommentare

Kommentare

Sport-Mix Mehr Sport Darts Alexandra Palace Darts-WM Michael van Gerwen Rob Cross Gary Anderson Gabriel Clemens Luke Humphries