Suljovic zollt Littler Respekt: "Das ist der Weltmeister"

Nach seiner Niederlage in der dritten Runde hat Suljovic nur lobende Worte für Darts-Superstar Luke Littler.

Nach seiner klaren 0:4-Niederlage bei der Darts-WM zeigt sich Mensur Suljovic beeindruckt von Gegner und Weltmeister Luke Littler (zum Spielbericht >>>).

Im DAZN-Interview zollt der 53-Jährige der Nummer eins der Welt großen Respekt: „Das muss man ehrlich sagen – das ist der Weltmeister. Der beschwert sich gar nicht. Absoluter Respekt, wie so ein 18-Jähriger spielt.“

Einen Seitenhieb in Richtung Joe Cullen, der Suljovic zuletzt wegen seiner langsamen Spielweise kritisiert hatte, kann sich der Österreicher dennoch nicht verkneifen: „Gewisse Leute sollen sich das anschauen. Das ständige Reden mag ich gar nicht."

