Nach Niederlage: Arroganz-Anfall bei Luke Littler

Luke Littler sorgt ausgerechnet in seiner Heimatstadt mit einem Arroganz-Anfall für Wirbel.

Am 9. Spieltag der Darts Premier League verlor der 19-Jährige sein Auftaktmatch gegen Gian van Veen nach einem dramatischen Verlauf mit 5:6 in Legs.

Damit war sein Heimauftritt in Manchester für den Briten deutlich schneller beendet, als es sich der Weltmeister vorgestellt hatte. Im entscheidenden Leg der Partie kochten die Emotionen bei Littler schließlich hoch.

Unsportliche Geste

Littler vergab zunächst einen Matchdart, doch auch van Veen ließ seine Chance ungenutzt. Während sich der Niederländer über die lautstark jubelnden Fans wunderte, reagierte Littler genervt auf die Blicke seines Gegners und gestikulierte wild.

Der Engländer verpasste anschließend erneut den entscheidenden Checkout, zeigte sich sichtlich frustriert und deutete mit einer weinenden Geste in Richtung van Veen an, dieser verhalte sich wie eine Heulsuse.

Der Niederländer blieb jedoch unbeeindruckt und machte wenig später den Sieg perfekt. Beim anschließenden Handschlag würdigte Littler seinen Gegner allerdings keines Blickes.

"Das ist nicht normal"

"Ich habe die Triple-20 getroffen und dann die Doppel-15 auf der Innenseite verfehlt. Ich habe mich etwas umgedreht, weil ich enttäuscht war, dass ich das Doppel nicht getroffen habe. Dann schaue ich hoch und sehe Luke Littler, wie er feiert, weil ich verfehlt habe. Ich denke, das ist nicht normal. Ja, man ist da oben alleine, aber man jubelt nicht, wenn dein Gegner verfehlt", sagte van Veen nach der Partie.

Der Niederländer fügte hinzu: "Dann sehe ich, wie er weinerliche Baby-Gesten in meine Richtung macht, das macht man einfach nicht. Er ist ein fantastischer Dartsspieler, aber ich glaube, heute Abend hat er sich echt daneben benommen."

Provokationen auf Instagram

Littler teilte die Aussagen seines Gegners anschließend in seiner Story auf seinem Instagram-Kanal und macht sich darin über seinen Kontrahenten lustig, indem er das Zitat mit drei lachenden Emojis versah.

Zuvor postete er ein Bild seines eigenen Wikipedia-Eintrags, auf dem seine gewonnenen Major-Titel aufgeführt sind.