Nach Overtime! Colts kassieren knappe Pleite gegen Chiefs

Die Colts kassieren eine knappe Overtime-Pleite in Kansas City

Nach Overtime! Colts kassieren knappe Pleite gegen Chiefs Foto: © getty
Die Indianapolis Colts haben am Sonntag ihre dritte Saisonniederlage in der National Football League (NFL) kassiert. Die Mannschaft des Wiener Offensive Tackles Bernhard Raimann verlor beim Super-Bowl-Finalisten Kansas City Chiefs in der Overtime mit 20:23.

Nach vier Vierteln war es 20:20 gestanden. Die Colts führten praktisch die gesamte Partie durch, doch Chiefs-Kicker Harrison Butker avancierte mit fünf Fieldgoals zum Matchwinner. Das fünfte gelang in der Verlängerung.

Zwei Touchdown-Pässe von Indy-Spielmacher Daniel Jones, der von Raimann und Co. gut beschützt wurde, waren am Ende zu wenig. Indy bleibt trotz der Niederlage mit einer 8:3-Bilanz Erster in der Divison AFC South.

Allerdings könnte es nun noch einmal eng werden, da die Rivalen Jacksonville Jaguars und die Houston Texans in Reichweite liegen. Auch die Nummer-1-Position in der AFC-Conference ist vorerst dahin. Die Chiefs halten ihre Play-off-Hoffnungen unterdessen am Leben, sie verbesserten sich auf sechs Siege bei fünf Niederlagen.

Die 30 größten Monster-Verträge der NFL

#30 - Garrett Wilson (New York Jets)
#29 - D.K. Metcalf (Pittsburgh Steelers)

Slideshow starten

31 Bilder

