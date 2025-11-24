Österreich kennt seinen U17-Finalgegner

Brasilien und Portugal liefern sich im zweiten Halbfinale der U17-WM ein intensives Duell um den Finalplatz gegen Österreich, das nach torlosen 90 Minuten ins Elfmeterschießen geht.

Dort beweist Portugal die besseren Nerven und sichert sich mit einem 6:5 den Einzug ins Finale.

Die Partie bleibt lange ausgeglichen und verläuft chancenarm, beide Teams begegnen sich auf Augenhöhe. Brasilien hat in der ersten Halbzeit die größte Gelegenheit, doch Portugal klärt den Ball auf der Linie.

Das Endspiel findet am Donnerstag um 17:00 Uhr unserer Zeit im Khalifa International Stadium statt.