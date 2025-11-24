NEWS

Österreich kennt seinen U17-Finalgegner

Das zweite Halbfinale ist entschieden und das ÖFB-U17-Team weiß, auf wen es am Donnerstag im Khalifa International Stadium trifft.

Österreich kennt seinen U17-Finalgegner Foto: © ÖFB/Andreas Pichler
Brasilien und Portugal liefern sich im zweiten Halbfinale der U17-WM ein intensives Duell um den Finalplatz gegen Österreich, das nach torlosen 90 Minuten ins Elfmeterschießen geht.

Dort beweist Portugal die besseren Nerven und sichert sich mit einem 6:5 den Einzug ins Finale.

Die Partie bleibt lange ausgeglichen und verläuft chancenarm, beide Teams begegnen sich auf Augenhöhe. Brasilien hat in der ersten Halbzeit die größte Gelegenheit, doch Portugal klärt den Ball auf der Linie.

Das Endspiel findet am Donnerstag um 17:00 Uhr unserer Zeit im Khalifa International Stadium statt.

