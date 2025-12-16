Carolina Panthers

17:20-Niederlage gegen die New Orleans Saints

by sportfan_1990

Nach der Niederlage der Buccaneers am Donnerstag war die Division-Krone der NFC South für die Panthers zum Greifen nahe. Man musste die Saints schlagen und dann eines der beiden Spiele gegen die Buccaneers gewinnen. Dann wäre der Division-Sieg schon fixiert. Blöd nur, dass schon der erste Teil dieser Rechnung nicht funktionierte. Denn man verlor am Sonntag gegen die Saints und das schon zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen. New Orleans gewann bisher nur vier Spiele in dieser Saison – 50% davon gegen die Panthers.

Es war bis Mitte des dritten Viertels eine gute Leistung der Panthers. Man führte mit 17:7. Im folgenden Drive von New Orleans konnte man einen Fumble der Saints an deren 28-Yard-Line nicht sichern. Im darauffolgenden Spielzug verteidigte man viel zu passiv und ließ bei 3rd&15 noch ein First Down zu – die Folge daraus war ein Field Goal der Saints zum 10:17. Die Offensive der Panthers war im vierten Viertel abgemeldet und so wie es kommen musste, hielt die Defense nicht stand. Zunächst schafften die Saints 2:29 Minuten vor dem Ende den Touchdown zum Ausgleich. Nachdem die Panthers-Offense wieder gestoppt wurde, hatte New Orleans noch 57 Sekunden mit einem Time-Out – starteten allerdings an der eigenen 9-Yard-Linie.



Nach einem Screen Pass und zwei weiteren Pässen waren nur mehr 13 Sekunden zu spielen. Die Saints standen an der 48-Yard-Linie Carolinas und überraschten die Panthers mit einem Quarterback-Draw. Dieser ging zwar nur für vier Yards, aber Lathan Ransom – Safety der Panthers – sprang unnötigerweise komplett übermotiviert mit dem Kopf voraus in den Quarterback, was zu einer gerechtfertigten Unnecessary-Roughness-Strafe führte.



Somit reichte dem Kicker Charlie Smyth ein 47-Yard-Field-Goal zum Sieg. Bei 62 Yards wäre das Field Goal erheblich schwieriger gewesen.



Ein weiterer Selbstfaller der Panthers. Aber zum Abschluss gibt es noch eine positive Nachricht für alle Carolina-Fans. Denn seit dem siebenten Spiel in dieser Saison wechseln die Panthers jede Woche einen Sieg mit einer Niederlage ab. In der kommenden Woche wartet das erste Spiel gegen die Buccaneers und in drei Wochen das zweite Spiel. Also wenn die Serie weitergeht, dann gewinnen die Panthers beide Spiele gegen die Bucs, denn dann wäre eine Niederlage in zwei Wochen gegen die Seahawks bedeutungslos. Also noch hat Carolina das Schicksal in der eigenen Hand.



P.S: Ein Lob an die Saints – vor allem dieser eine Drive im zweiten Viertel war sensationell. Sowas sieht man in der modernen NFL kaum. Nach 17 Spielzügen und 95 Yards erzielte New Orleans einen Touchdown. Sagenhafte 11:22 Minuten dauerte der ganze Drive der Saints. Faszinierend - und das musste hier auch mal erwähnt werden. 😊