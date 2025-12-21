Große Überraschung! Ex-Weltmeister Price bei Darts-WM raus

Gerwyn Price scheidet bei der PDC Darts-Weltmeisterschaft schon in Runde 2 aus!

Der Weltranglisten-9. aus Wales verliert am Sonntag gegen den Niederländer Wesley Plaisier (PDC-92.) überraschend deutlich mit 0:3.

Price, der sich im Jahr 2021 zum Weltmeister krönte, findet nie richtig ins Spiel. Die ersten beiden Sätze gehen jeweils mit 3:1 an Plaisier.

Im dritten Satz wirft Price einen 107er-Average und gleicht zwischenzeitlich zum 2:2 aus. Doch der Niederländer bleibt eiskalt und nutzt seinen dritten Matchdart zum Sieg. Für Plaisier geht es in Runde 3 gegen Krzysztof Ratajski aus Polen (PDC-37.).