Price, Gerwyn Price, Gerwyn PRI
Plaisier, Wesley Plaisier, Wesley PLA
Endstand
0:3
1:3 , 1:3 , 2:3
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Statistik
  • Details
NEWS

Große Überraschung! Ex-Weltmeister Price bei Darts-WM raus

Der "Iceman" gewinnt gegen den Niederländer Wesley Plaisier keinen Satz.

Große Überraschung! Ex-Weltmeister Price bei Darts-WM raus Foto: © getty
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Gerwyn Price scheidet bei der PDC Darts-Weltmeisterschaft schon in Runde 2 aus!

Der Weltranglisten-9. aus Wales verliert am Sonntag gegen den Niederländer Wesley Plaisier (PDC-92.) überraschend deutlich mit 0:3.

Price, der sich im Jahr 2021 zum Weltmeister krönte, findet nie richtig ins Spiel. Die ersten beiden Sätze gehen jeweils mit 3:1 an Plaisier.

Im dritten Satz wirft Price einen 107er-Average und gleicht zwischenzeitlich zum 2:2 aus. Doch der Niederländer bleibt eiskalt und nutzt seinen dritten Matchdart zum Sieg. Für Plaisier geht es in Runde 3 gegen Krzysztof Ratajski aus Polen (PDC-37.).

Dritte Runde für Suljovic! Geht es nun gegen Littler?

Dritte Runde für Suljovic! Geht es nun gegen Littler?

32
Kritik vom Gegner an Suljovic: "Das ist kein Darts"

Kritik vom Gegner an Suljovic: "Das ist kein Darts"

8
Letzte Frau bei Darts-WM ausgeschieden

Letzte Frau bei Darts-WM ausgeschieden

10
Engländer bei Darts-WM wegen Dopingverdachts ausgeschlossen

Engländer bei Darts-WM wegen Dopingverdachts ausgeschlossen

Kyrgios fixiert Rückkehr auf die ATP-Tour

Kyrgios fixiert Rückkehr auf die ATP-Tour

Philadelphia Eagles holen erneut Titel in NFC East

Philadelphia Eagles holen erneut Titel in NFC East

1
Feiersinger mit Assist bei Köln-Sieg – Billa weiter in Torlaune

Feiersinger mit Assist bei Köln-Sieg – Billa weiter in Torlaune

