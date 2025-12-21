Price, Gerwyn PRI
Plaisier, Wesley PLA
Endstand
0:31:3 , 1:3 , 2:3
NEWS
Große Überraschung! Ex-Weltmeister Price bei Darts-WM raus
Der "Iceman" gewinnt gegen den Niederländer Wesley Plaisier keinen Satz.
Gerwyn Price scheidet bei der PDC Darts-Weltmeisterschaft schon in Runde 2 aus!
Der Weltranglisten-9. aus Wales verliert am Sonntag gegen den Niederländer Wesley Plaisier (PDC-92.) überraschend deutlich mit 0:3.
Price, der sich im Jahr 2021 zum Weltmeister krönte, findet nie richtig ins Spiel. Die ersten beiden Sätze gehen jeweils mit 3:1 an Plaisier.
Im dritten Satz wirft Price einen 107er-Average und gleicht zwischenzeitlich zum 2:2 aus. Doch der Niederländer bleibt eiskalt und nutzt seinen dritten Matchdart zum Sieg. Für Plaisier geht es in Runde 3 gegen Krzysztof Ratajski aus Polen (PDC-37.).