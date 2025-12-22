NEWS

"Kein Betrug" - Weltmeister Littler stellt sich hinter Suljovic

Der amtierende Weltmeister kann die Betrugsvorwürfe gegen seinen nächsten Gegner bei der Darts-Weltmeisterschaft nicht nachvollziehen. Es sei schlicht Suljovics "Art zu spielen".

"Kein Betrug" - Weltmeister Littler stellt sich hinter Suljovic Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Für jede Menge Gesprächsstoff sorgte der Zweitrunden-Auftritt von Mensur Suljovic bei der Darts-Weltmeisterschaft in London.

Nach seinem 3:1-Sieg über "Rockstar" Joe Cullen warf ihm ebenjener vor, mit seiner Spielweise betrogen, provoziert und sich so einen unredlichen Vorteil verschafft zu haben (Zum Spielbericht >>>).

Ausgerechnet Weltmeister Luke Littler, der nächste Gegner des rot-weiß-roten Darts-Stars, stärkt Suljovic nun den Rücken. Für den 18-Jährigen sei die langsamere Spielweise des Wieners normales Programm.

Littler rechnet "mit dem Schlimmsten"

"Das ist kein Betrug. Das ist einfach seine Art zu spielen. Er bearbeitet seinen Pfeil, bis er bereit ist. Joe hatte einfach das Gefühl, dass er es noch langsamer gemacht hat, aber das ist nur seine Meinung."

Cullen war nach der Partie anderer Meinung und machte seinem Ärger vor allem in den sozialen Medien Luft (Alle Infos >>>). Für das Duell mit "The Gentle" am kommenden Samstag (ab 13:30 Uhr/LIVE-Ticker >>>) ist "The Nuke" jedenfalls gewappnet:

"Wenn er das gegen mich macht und länger braucht, muss ich einfach auf ihn warten, bevor ich meine Darts werfe. Ich rechne einfach mit dem Schlimmsten. Und wenn es nicht so schlimm wird, wie ich denke, bin ich glücklich."

Sportler, die am Höhepunkt abtraten

Lou Gehrig (Baseball)
Rocky Marciano (Boxen)

Slideshow starten

50 Bilder

Mehr zum Thema

Luke Littler bei Darts-WM weiter und in Runde 3 gegen Suljovic

Luke Littler bei Darts-WM weiter und in Runde 3 gegen Suljovic

Mehr Sport
5
Dritte Runde für Suljovic! Geht es nun gegen Littler?

Dritte Runde für Suljovic! Geht es nun gegen Littler?

Mehr Sport
32
Große Überraschung! Ex-Weltmeister Price bei Darts-WM raus

Große Überraschung! Ex-Weltmeister Price bei Darts-WM raus

Mehr Sport
Kritik vom Gegner an Suljovic: "Das ist kein Darts"

Kritik vom Gegner an Suljovic: "Das ist kein Darts"

Mehr Sport
30
Bitter! Raimann im Kampf um NFL-Playoffs verletzt out

Bitter! Raimann im Kampf um NFL-Playoffs verletzt out

Football
Kyrgios fixiert Rückkehr auf die ATP-Tour

Kyrgios fixiert Rückkehr auf die ATP-Tour

Tennis - ATP
Ski LIVE: Gstrein mischt in Alta Badia ums Podest mit

Ski LIVE: Gstrein mischt in Alta Badia ums Podest mit

Ski Alpin
4
Kommentare

Kommentare

Sport-Mix Mehr Sport Darts Gerwyn Price Alexandra Palace Darts-WM Luke Littler London Meinung Mensur Suljovic