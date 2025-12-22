"Kein Betrug" - Weltmeister Littler stellt sich hinter Suljovic

Für jede Menge Gesprächsstoff sorgte der Zweitrunden-Auftritt von Mensur Suljovic bei der Darts-Weltmeisterschaft in London.

Nach seinem 3:1-Sieg über "Rockstar" Joe Cullen warf ihm ebenjener vor, mit seiner Spielweise betrogen, provoziert und sich so einen unredlichen Vorteil verschafft zu haben (Zum Spielbericht >>>).

Ausgerechnet Weltmeister Luke Littler, der nächste Gegner des rot-weiß-roten Darts-Stars, stärkt Suljovic nun den Rücken. Für den 18-Jährigen sei die langsamere Spielweise des Wieners normales Programm.

Littler rechnet "mit dem Schlimmsten"

"Das ist kein Betrug. Das ist einfach seine Art zu spielen. Er bearbeitet seinen Pfeil, bis er bereit ist. Joe hatte einfach das Gefühl, dass er es noch langsamer gemacht hat, aber das ist nur seine Meinung."

Cullen war nach der Partie anderer Meinung und machte seinem Ärger vor allem in den sozialen Medien Luft (Alle Infos >>>). Für das Duell mit "The Gentle" am kommenden Samstag (ab 13:30 Uhr/LIVE-Ticker >>>) ist "The Nuke" jedenfalls gewappnet:

"Wenn er das gegen mich macht und länger braucht, muss ich einfach auf ihn warten, bevor ich meine Darts werfe. Ich rechne einfach mit dem Schlimmsten. Und wenn es nicht so schlimm wird, wie ich denke, bin ich glücklich."