Darts-WM: Favorit setzt sich gegen 71-jährige Legende durch

Luke Humphries lässt Paul Lim keine Chance und zieht souverän in die Runde der letzten 32 ein. Der Abend im Ally Pally endet mit Standing Ovations für die Darts-Legende.

Darts-WM: Favorit setzt sich gegen 71-jährige Legende durch Foto: © GETTY
Luke Humphries feiert einen überzeugenden Sieg über Paul Lim bei der Darts-WM.

Der Weltranglistenzweite setzt sich gegen Paul Lim klar mit 3:0 in Sätzen und 9:1 Legs durch. Humphries dominiert von Beginn an. Den ersten Satz und zweiten Satz gewinnt er ohne Legverlust. Er glänzt mit einem Average von 119 Punkten pro Aufnahme.

Im dritten Satz vergibt Humphries zunächst einen Matchdart, sodass Lim zumindest ein Leg holt und die Höchststrafe abwehrt. Am Ende ist der Sieg des Engländers jedoch nie gefährdet.

Ally Pally feiert 71-Jährigen

Trotz der Niederlage feiert das Publikum im Ally Pally den 71-jährigen Lim, der seit seiner ersten WM-Teilnahme 1982 Kultstatus genießt und als ältester Spieler der Tour gilt.

In der Runde der letzen 64 setzt sich außerdem Madars Razma gegen Darren Beveridge mit 3:1 durch. Wesley Nijman verliert gegen Gabriel Clemens 0:3, ebenso wie Daniel Munyua gegen Kevin Doets (0:3).

Auch Nathan Aspinall zieht in die Runde der letzte 32 ein (3:0 gegen Leonard Gates). Ricky Evans gewinnt knapp mit 3:2. Gian van Veen und Alan Soutar trennen sich mit 3:1.

