Nick Kyrgios wagt einmal mehr ein Comeback.

Von 5. bis 11. Jänner tritt er dank einer Wildcard beim 250-Turnier in Brisbane an.

Der Australier bestritt aufgrund von Knieproblemen 2025 lediglich fünf Einzelmatches. Die Schmerzen seien nun deutlich besser geworden.

Daher hat der 30-Jährige auch weitere Turnierteilnahmen geplant. Nach dem Event in Brisbane ist Kyrgios auch beim Einladungsturnier, den "Kooyong Classic", dabei. Für die Australien Open bräuchte Kyrgios ebenso wie für Brisbane eine Wildcard.