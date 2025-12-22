Bitter! Raimann im Kampf um NFL-Playoffs verletzt out

Footballer Bernhard Raimann kann seine Indianapolis Colts im Kampf um die Playoffs in der NFL zumindest kurzfristig nicht unterstützen.

Wie die Colts mitteilen, fällt der 28-jährige Offensive Tackle aus Wien im Heimspiel gegen die San Francisco 49ers in der Nacht auf Dienstag (ab 2.15 Uhr MEZ/LIVE-Ticker >>>) wegen einer Ellbogenverletzung aus.

Indianapolis benötigt drei Siege in den verbleibenden drei Spielen des Grunddurchgangs, um noch realistische Playoff-Chancen zu haben.