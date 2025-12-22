NEWS

Bitter! Raimann im Kampf um NFL-Playoffs verletzt out

Österreichs NFL-Export steht den Indianapolis Colts vorübergehend nicht zu Verfügung. Eine Ellbogenverletzung bremst Raimann aus.

Bitter! Raimann im Kampf um NFL-Playoffs verletzt out Foto: © GETTY
Textquelle: © APA
Kommentare

Footballer Bernhard Raimann kann seine Indianapolis Colts im Kampf um die Playoffs in der NFL zumindest kurzfristig nicht unterstützen.

Wie die Colts mitteilen, fällt der 28-jährige Offensive Tackle aus Wien im Heimspiel gegen die San Francisco 49ers in der Nacht auf Dienstag (ab 2.15 Uhr MEZ/LIVE-Ticker >>>) wegen einer Ellbogenverletzung aus.

Indianapolis benötigt drei Siege in den verbleibenden drei Spielen des Grunddurchgangs, um noch realistische Playoff-Chancen zu haben.

Die 30 größten Monster-Verträge der NFL

#30 - Garrett Wilson (New York Jets)
#29 - D.K. Metcalf (Pittsburgh Steelers)

Slideshow starten

31 Bilder

Mehr zum Thema

Philadelphia Eagles holen erneut Titel in NFC East

Philadelphia Eagles holen erneut Titel in NFC East

Football
1
Luke Littler bei Darts-WM weiter und in Runde 3 gegen Suljovic

Luke Littler bei Darts-WM weiter und in Runde 3 gegen Suljovic

Mehr Sport
4
Große Überraschung! Ex-Weltmeister Price bei Darts-WM raus

Große Überraschung! Ex-Weltmeister Price bei Darts-WM raus

Mehr Sport
Kritik vom Gegner an Suljovic: "Das ist kein Darts"

Kritik vom Gegner an Suljovic: "Das ist kein Darts"

Mehr Sport
29
Dritte Runde für Suljovic! Geht es nun gegen Littler?

Dritte Runde für Suljovic! Geht es nun gegen Littler?

Mehr Sport
32
Kyrgios fixiert Rückkehr auf die ATP-Tour

Kyrgios fixiert Rückkehr auf die ATP-Tour

Tennis - ATP
Keine Weihnachts-Völlerei! Guardiola mahnt ManCity-Stars

Keine Weihnachts-Völlerei! Guardiola mahnt ManCity-Stars

Premier League
Kommentare

Kommentare

Sport-Mix National Football League American Football NFL Indianapolis Colts San Francisco 49ers Bernhard Raimann NFL-Playoffs Indianapolis San Francisco