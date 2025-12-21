Darts-WM heute: Mensur Suljovic - Joe Cullen

Österreichs Darts-Star Mensur Suljovic absolviert heute sein zweites Match bei der Darts-WM in London (ab 14:30 Uhr im LIVE-Ticker>>>).

Gegner ist der Engländer Joe Cullen. Dieser gewann 2022 das Masters und ist die Nummer 32 der Setzliste.

Zum Auftakt besiegt der 53-jährige Suljovic den Kanadier David Cameron mit 3:1. Sollte Suljovic heute gewinnen, könnte es zu einem Duell mit Weltmeister Luke Littler kommen.

