Es geht wieder los!

Salzburg kämpft ab Mittwoch in Norwegen um den Einzug in die Champions League, Rapid und die Austria steigen am Donnerstag in die Conference-League-Quali ein.

Doch es geht nicht nur um die Klubs selbst – sondern um das große Ganze! Die Bundesliga droht in der UEFA-Fünfjahreswertung abzurutschen. Das hätte massive Folgen: Weniger Startplätze, keine Fixplätze und weniger Geld für alle.

In Episode 34 von LAOLA1 Daily sprechen Patrick und Johannes über das harte Punkte-Rennen mit der Schweiz, Schottland & Co. – und warum in dieser Europacup-Woche keine Ausrutscher erlaubt sind.

Hier ansehen:

LAOLA1 Daily als Podcast anhören:

