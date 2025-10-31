Vendetta 47 – Spektakuläre Kämpfe und Titelentscheidungen

Die Vendetta Fight Nights 47 boten alles, was das Herz von Kampfsportfans höherschlagen lässt: ausverkaufte Halle, elektrisierende Stimmung und packende Titelkämpfe in mehreren Disziplinen.

Schon jetzt wird das Event als eine der besten Fightcards in der Geschichte der Serie gehandelt.

Im Main Event bewies Sascha Weinpolter, warum er an der Spitze des Xtreme BareKnuckle Schwergewichts steht. In einem intensiven Schlagabtausch setzte er sich in der zweiten Runde durch TKO gegen Herausforderer Alexander Binder durch.

Weinpolter bleibt damit unangefochtener Champion und untermauerte erneut seinen Status als Aushängeschild der Liga.

Auch MMA-Titel verteidigt

Im MMA-Titelkampf traf Guilherme Cadena auf Lukas Kroiss. Nach einem abwechslungsreichen Fight entschied Cadena die Begegnung in der vierten Runde per Submission für sich und verteidigte damit erfolgreich seinen Titel.

Für Furore sorgte Mathias Markic, der sich in der zweiten Runde durch TKO gegen Oganesyan durchsetzte. Damit sicherte er sich den erstmals vergebenen Titel im Bare Knuckle Boxing Light Heavyweight – ein historischer Moment für die Kategorie.

Neuer Lightweight-Champion

Im Xtreme Boxing Lightweight-Titelkampf zeigte Benjamin Horvath eine starke Leistung gegen Fernando Kleiton. Nach intensiven vier Runden siegte Horvath durch TKO und wurde damit zum neuen Champion in einer bis dahin unbesetzten Gewichtsklasse.

Im Mittelgewicht bestätigte Abubakar Soltabiev seine aufstrebende Form. Er bezwang Luiz Felipe Oliveira bereits in der ersten Runde durch einen Arm Triangle Choke und baute damit seine beeindruckende Siegesserie weiter aus.



Ebenfalls stark präsentierte sich Tarhan Ibragimov, der im Schwergewicht seinen MMA-Titel erfolgreich verteidigte. Gegen Wesley Martins ließ er nichts anbrennen und gewann in Runde eins durch TKO.

Ausverkaufte Halle

Die Halle war bis auf den letzten Platz gefüllt, die Fans sorgten für eine Atmosphäre, die selbst erfahrene Kämpfer beeindruckte.

Dynamische Kämpfe, sportliche Fairness und pure Leidenschaft machten die Vendetta Fight Nights 47 zu einem unvergesslichen Erlebnis – viele sprechen schon jetzt von der besten Fightcard, die es je gab.

Nach diesem spektakulären Event steht schon das nächste Highlight fest: Vendetta Fight Nights 48 findet am 13. Dezember 2025 statt – und verspricht, die Erfolgsgeschichte nahtlos fortzuschreiben.