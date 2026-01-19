Handball-EM heute: Österreich - Serbien

Am letzten Spieltag der Vorrundengruppe trifft das österreichische Handball-Nationalteam auf Serbien (um 18 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Nach den Niederlagen gegen Deutschland und Spanien wartet nun ein Gegner, der vermeintlich leichter zu bespielen ist. Mit dem Überraschungssieg über die Deutschen zeigten die Serben aber, dass man vor ihnen gewarnt sein sollte.

Aufgrund dieses Außenseitersieges hat Österreich trotz der derzeitigen null Punkte aber noch die Chance auf ein Weiterkommen als Gruppenzweiter. Dafür braucht es neben eines hohen Erfolges auch spanische Schützenhilfe gegen Deutschland.