ÖHB-Frauen kommen EM-Ticket mit Kantersieg gegen Israel nahe

Österreichs Frauen-Handball-Nationalteam hat den nächsten Schritt in Richtung EM-Ticket gemacht.

Die Auswahl von Teamchefin Monique Tijsterman ließ Israel beim 38:23 im in Kozani in Griechenland ausgetragenen Qualifikations-Match keine Chance und verteidigte den zweiten Gruppe-6-Platz erfolgreich.

Duell mit Griechenland folgt

Die Österreicherinnen haben vor dem abschließenden Duell mit den zwei Zählern dahinter liegenden Griechinnen am Sonntag im Kampf um einen Top-Zwei-Platz alle Trümpfe in der Hand.

Die beiden besten Teams jeder Gruppe sind fix bei der Endrunde im Dezember in fünf Ländern dabei. Rechenspiele, als einer der vier besten Dritten weiterzukommen, will sich die ÖHB-Truppe mit einem entsprechenden Ergebnis in Linz (18.00 Uhr) ersparen.

Sie hatte das Hinspiel gegen Israel mit 39:30 gewonnen. Erfolgreich waren die Österreicherinnen auch auswärts gegen Griechenland (29:22). Die beiden Duelle mit dem makellosen Leader Spanien gingen hingegen verloren.

Tijsterman: "Einige Dinge, die wir besser machen können"

In der aufgrund des Nahost-Konflikts auf griechischem Boden ausgetragenen Partie lagen die nicht in Bestbesetzung angetretenen Österreicherinnen schon nach zwölf Minuten mit 13:2 vorne. Zur Pause stand es 17:9.

Diesen Vorteil gaben sie trotz des Fehlens der Stützen Johanna Reichert und Ines Ivancok-Soltic nicht mehr aus der Hand.

"Mit dem Ergebnis bin ich natürlich sehr zufrieden. Das ist klar. Dennoch haben wir einige Dinge gesehen, die wir besser machen können. Das werden wir in den nächsten Tagen nochmals durchgehen. Dass speziell jene Spielerinnen, die zuletzt wenig Spielzeit bekommen haben, viele Einsatzminuten sammeln konnten, war wichtig für Sonntag und die Zukunft", resümierte Tijsterman.