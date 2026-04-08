US Masters 2026: Favoriten für das erste Golf-Major des Jahres

Das begehrteste Sakko der Golfwelt wartet! Wenn am Donnerstag im ehrwürdigen Augusta National der erste Abschlag erfolgt, geht es um mehr als nur ein Major – es geht um Legendenstatus und das berühmte „Green Jacket“.

Wer sind die großen Favoriten für das Masters 2026? Während Scottie Scheffler als Gejagter nach Georgia reist, brennt Rory McIlroy nach seinem Vorjahres-Triumph auf die historische Wiederholung.

Wir nehmen die heißesten Eisen im Kampf um den Sieg unter die Lupe. Klick dich durch den Favoriten-Check!