VRAC 2026 – Virtual Reality Austrian Championships kehren zurück

Am 4. Juli (Samstag) und 5. Juli (Sonntag) findet das Turnier im Rahmen der ÖTV-Staatsmeisterschaften statt – im Sporthotel Kurz in Oberpullendorf.



Gespielt wird nicht auf einem klassischen Court, sondern in einer virtuellen Umgebung. Reale Bewegungen werden per VR-Technologie direkt ins Spiel übertragen.



Zum Einsatz kommt Tennis Esports: Aufschläge, Vorhand und Rückhand werden in Echtzeit erfasst und in realistische Ballphysik übersetzt. Das Ergebnis ist ein intensives Spielerlebnis, das Reaktion, Timing und körperlichen Einsatz fordert.



Mit der VRAC positionieren sich der Österreichische Tennisverband (ÖTV), Tennis Esports und LAOLA1 als Vorreiter im Bereich VR-Tennis in Österreich. Der ÖTV ist damit der erste nationale Tennisverband, der dieses Format in ein offizielles Wettkampfprogramm integriert.



Für den Sieger der VRAC 2026 steht mehr auf dem Spiel als ein nationaler Titel. Der Champion qualifiziert sich direkt für die WTEC – die World Tennis Esports Championships, die jährliche Weltmeisterschaft im VR-Tennis.

Jetzt registrieren & vor Ort spielen

Die Teilnahme ist einfach: Online registrieren – und am Veranstaltungstag vor Ort spielen. Eine Voranmeldung wird empfohlen, um den eigenen Startplatz zu sichern.

Das gesamte VR-Equipment wird vor Ort bereitgestellt. Einschulungen und Betreuung sind inklusive. Vorwissen oder eigenes Equipment sind nicht erforderlich.

Samstag, 4. Juli – Qualifikation & Arcade-Challenge

Der Samstag steht ganz im Zeichen der Qualifikation. Von 9 bis 17 Uhr können alle Interessierten mitmachen.

Highlights des Tages:

• Teilnahme: 9:00–17:00 Uhr | Veranstaltung: 10:00–18:00 Uhr

• Arcade-Game-Challenge „Hit Em‘ All“: Der Tagesgewinner erhält 2 VIP-Tickets fürs Finale

• Die zwei besten Scores qualifizieren sich fürs Finale – und erhalten je 2 VIP-Tickets

• 17:15 Uhr: Siegerehrung des Qualifikationstages

Sonntag, 5. Juli – Das große Finale

Am Sonntag fällt die Entscheidung. Die beiden Qualifikanten treffen im direkten Duell aufeinander. Gespielt wird im Best-of-Three-Format, entschieden durch Champions-Tiebreaks.

Programm am Sonntag:

• ca. 9:00–14:00 Uhr: Finalprogramm mit Live-Moderation

• Siegerehrung im Anschluss