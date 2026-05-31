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Vienna Vikings gewinnen auch zweites AFLE-Saisonspiel

Die Wikinger feiern in Polen einen klaren Erfolg.

Vienna Vikings gewinnen auch zweites AFLE-Saisonspiel Foto: © GEPA
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Die Vienna Vikings haben auch im zweiten Saisonspiel der neuen American Football League Europe (AFLE) einen deutlichen Sieg gefeiert.

Nach dem 49:7 zum Auftakt zu Hause gegen Berlin Thunder setzten sich die Wikinger am Sonntag bei den Panthers Wroclaw in Polen klar mit 42:23 durch.

Für die Vikings von Head Coach Chris Calaycay überzeugte Quarterback Ben Holmes mit vier geworfenen und einem erlaufenen Touchdown, Passempfänger Yannick Mayr fing zwei Bälle in der Endzone.

Für die Wiener geht es am Samstag (16:45 Uhr) im Spitzenspiel gegen Rhein Fire in der Generali Arena weiter.

Die AFLE ist eine von zwei europäischen Football-Ligen, die dieses Jahr an die Stelle der insolventen European League of Football (ELF) getreten sind. In der AFLE sind acht Mannschaften vertreten, die Meisterschaft wird Anfang September entschieden.

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