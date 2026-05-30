Golf: Schlussrunde in Kitzbühel wird wetterbedingt vorverlegt

Aufgrund von prognostiziertem Schlechtwetter wird die finale Runde der Austrian Alpine Golf Open am Sonntag vorverlegt und kompakt abgehalten.

Wie die Veranstalter Samstagmittag mitteilten, beginnt der erste Flight am Schlusstag schon um 6:30 Uhr, der letzte gegen 8:30 Uhr. Zudem wird zeitgleich von den Bahnen eins ("front nine"-Löcher) und zehn ("back nine") gestartet. Dadurch soll der Turniersieger bereits gegen 13.00 Uhr feststehen, bevor die Regen- und Gewitterfront eintrifft.

Österreich ist am Wochenende bei dem mit 2,75 Millionen Dollar dotierten Event am Golfplatz Kitzbühel-Schwarzsee-Reith noch durch Topstar und Publikumsmagnet Sepp Straka, Lokalmatador Maximilian Steinlechner und Bernd Wiesberger vertreten.