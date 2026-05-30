NEWS

Golf: Schlussrunde in Kitzbühel wird wetterbedingt vorverlegt

Für Sonntag sind Regen und Gewitter prognostiziert, weshalb die Veranstalter der Austrian Alpine Golf Open umplanen müssen.

Golf: Schlussrunde in Kitzbühel wird wetterbedingt vorverlegt Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
Kommentare

Aufgrund von prognostiziertem Schlechtwetter wird die finale Runde der Austrian Alpine Golf Open am Sonntag vorverlegt und kompakt abgehalten.

Wie die Veranstalter Samstagmittag mitteilten, beginnt der erste Flight am Schlusstag schon um 6:30 Uhr, der letzte gegen 8:30 Uhr. Zudem wird zeitgleich von den Bahnen eins ("front nine"-Löcher) und zehn ("back nine") gestartet. Dadurch soll der Turniersieger bereits gegen 13.00 Uhr feststehen, bevor die Regen- und Gewitterfront eintrifft.

Österreich ist am Wochenende bei dem mit 2,75 Millionen Dollar dotierten Event am Golfplatz Kitzbühel-Schwarzsee-Reith noch durch Topstar und Publikumsmagnet Sepp Straka, Lokalmatador Maximilian Steinlechner und Bernd Wiesberger vertreten.

Mehr zum Thema

Steinlechner, Straka spielen bei Austrian Alpine Open vorne mit

Steinlechner, Straka spielen bei Austrian Alpine Open vorne mit

Golf
Steinlechner glänzt zum Kitz-Auftakt

Steinlechner glänzt zum Kitz-Auftakt

Golf
Austrian Alpine Open als Stelldichein heimischer Topsportler

Austrian Alpine Open als Stelldichein heimischer Topsportler

Golf
Auf und Ab bei Straka in Kitzbühel

Auf und Ab bei Straka in Kitzbühel

Golf
French Open heute: Coco Gauff - Anastasia Potapova

French Open heute: Coco Gauff - Anastasia Potapova

Tennis
1
Sensation! Auch Djokovic ist bei den French Open früh raus

Sensation! Auch Djokovic ist bei den French Open früh raus

Tennis
19
Tagger verliert Tiebreak-Krimi bei French Open

Tagger verliert Tiebreak-Krimi bei French Open

Tennis
3

Kommentare

Golf Bernd Wiesberger Sepp Straka Maximilian Steinlechner Kitzbühel Sport-Mix