Österreichs Golf-Aushängeschild befindet sich weiter in bestechender Form. Bei bisher acht Starts auf der US PGA Tour in diesem Jahr schaffte Sepp Straka (im Bild mit Caddie Duane Bock) sieben Mal der Cut und damit der Sprung in die Preisgelder.

Neben seinem Sieg in La Quinta klassierte sich der gebürtige Wiener 2025 zwei weitere Male in den Top 10.

Mit seinem fünften Endrang nach Runden von 77, 66, 69 und 69 Schlägen beim Arnold Palmer Invitational in Orlando (US-Bundesstaat Florida) holt sich Sepp Straka die Führung in der FedExCup-Wertung zurück.

Der 31-jährige Austro-Amerikaner führte die Jahreswertung der weltbesten Golf-Profis bereits Mitte Jänner nach seinem Sieg bei "The American Express" an.

Nach dem einzigen verpassten Cut in diesem Jahr bei "The Genesis Invitational" und dem Rückfall auf Rang drei im FedExCup Mitte Februar erobert Straka mit seinem starken Auftritt in Florida wieder die Top-Position.

Mit den 287,5 Punkten für den geteilten 5. Endrang zieht Straka in der Gesamtwertung der US PGA Tour wieder am Schweden Ludvig Aberg (gesamt 1018 Punkte) vorbei und liegt mit 1200 Zählern vor Russell Henley (1194 Punkte) an der Spitze.

Nummer 13 im Official World Golf Ranking

Die Top-Platzierung bei dem mit 20 Mio. Dollar dotierten Arnold Palmer Invitational macht sich aber auch in der Weltrangliste bemerkbar.

Straka, der als Nummer 36 ins Jahr startete, rangiert in Week 10 der OWGR auf dem 13. Platz. Besser war noch nie ein Österreicher in der Weltrangliste klassiert. Straka überholte mit seinen Top-Leistungen in den letzten Wochen u.a. klingende Namen wie Viktor Hovland, Bryson DeChambeau oder Shane Lowry.

Scottie Scheffler (USA) führt das Ranking vor Rory McIlroy (NIR) und Xander Schauffele (USA) an.

Mit seinen 800.000 Dollar Preisgeld in Orlando hält Straka 2025 bereits bei 3,721 Mio. Dollar an Prämien. Das offizielle Preisgeldkonto für den Wiener, der seit 2019 auf der weltbesten Tour abschlägt, weist inzwischen 21,544 Mio. Dollar an gewonnen Prämien aus.

Um nicht weniger als 25 Mio. Dollar Preisgeld spielen die Top-Stars ab Donnerstag in Ponte Vedra Beach.

Im legendären TPC Sawgrass in Florida steht mit "The Players Championship" das sogenannte 5. Major auf dem Programm. "The Players" gilt als bestes Event, das nicht zu den vier Majors (Masters, US Open, PGA Championship und British Open) zählt.

Wichtige Punkte für die Ryder-Cup-Quali

Die Erfolge von Straka nähren auch die Hoffnungen der Veranstalter der "Austrian Alpine Open" auf einen Start des Wieners im GC Altentann bei Salzburg.

Das mit 2 Mio. US Dollar dotierte DP World Tour-Event vom 29. Mai bis 1. Juni würde sich über eine Teilnahme der heimischen Nummer 1 riesig freuen. Bisher ist Europas Ryder-Cup-Captain Luke Donald aus England der große Star des heimischen Top-Turniers.

Für Straka wäre der Start im Golfclub Altentann auch eine sentimentale Reise in die Vergangenheit. Schließlich arbeitete seine Mutter vor mehr als 30 Jahren im Salzburger Golfclub und Strakas Vater lernte seine spätere Frau ebendort beim Kauf neuer Handschuhe im Golfshop des GC Altentann kennen.

Die legendärsten Sportler-Auftritte in Filmen