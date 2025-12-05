NEWS

Top-Auftakt! Straka führt bei Einladungsturnier von Tiger Woods

Der österreichische Golf-Star ist nach dem Auftakt auf den Bahamas geteilter Erster. Bernd Wiesberger feiert auch einen Teilerfolg.

Top-Auftakt! Straka führt bei Einladungsturnier von Tiger Woods Foto: © GETTY
Österreichs Golf-Star Sepp Straka hat einen ausgezeichneten Start in die mit 5 Millionen US-Dollar dotierte Hero World Challenge auf den Bahamas verzeichnet.

Der 32-Jährige spielte am Donnerstag beim topbesetzten Einladungsturnier von Tiger Woods eine makellose 66er-Runde (6 unter Par) und liegt damit ganz vorne. Die Führung teilt sich der Ryder-Cup-Sieger mit vier US-Amerikanern, darunter die Stars Scottie Scheffler und J.J. Spaun.

Top-Zehn für Wiesberger in Reichweite

Bernd Wiesberger hat derweil bei den Australian Open in Melbourne souverän den Cut geschafft. Der Burgenländer liegt nach zwei Runden bei 4 unter Par auf Rang 18. Auf eine Top-10-Platzierung fehlen derzeit zwei Schläge.

Erneut den Sprung ins Wochenende verpasst hat hingegen Maximilian Steinlechner (125.). Die erste Runde beim LPGA-Qualifikationsturnier in Mobile/Alabama mit Emma Spitz fiel unterdessen ins Wasser, da der Platz nach starken Niederschlägen unbespielbar war. Das 90-Loch-Event verlängert sich somit bis Dienstag.

