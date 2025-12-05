Lakers holen Buzzer-Beater-Sieg gegen die Raptors

Mit einem 120:123 gegen die Los Angeles Lakers haben die Toronto Raptors am Donnerstag (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) die dritte Niederlage in den vergangenen vier Partien kassiert.

Jakob Pöltl wurde wegen seiner Rückenprobleme geschont, weil bereits am (heutigen) Freitag das nächste Spiel ansteht. Der Center aus Wien fehlte seinem Team zum siebenten Mal in der laufenden Saison. Die Lakers sorgten in der Schlusssekunde für die Entscheidung.

James-Serie nach 1297 Spielen gerissen

Rui Hachimura verwandelte kurz vor Ablauf der Spielzeit einen Distanzwurf zum Endstand. LeBron James hatte den Pass gegeben und damit seinen elften Assist an diesem Abend verzeichnet. Für den Lakers-Star endete am Ontariosee jedoch eine große Serie.

Erstmals nach 1.297 Partien in der regulären NBA-Saison scorte James nicht zweistellig. Er musste sich mit acht Punkten begnügen. Austin Reaves führte die Gäste mit 44 Zählern an. Luka Doncic fehlte aus persönlichen Gründen.

Aufseiten der Raptors verbuchte Scottie Barnes 23 Punkte. Gegen die Charlotte Hornets wollen sich die Kanadier am Freitag für das 111:118 n.V. vom vergangenen Wochenende in North Carolina revanchieren.