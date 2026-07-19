Straka bei British Open abgeschlagen

Der neuseeländische Golfprofi Ryan Fox hat die 154. British Open in Southport gewonnen und damit den bisher größten Erfolg in seiner Karriere gefeiert.

Der 39-Jährige setzte sich am Sonntag nach vier Runden im Royal Birkdale Golf Club mit einem Gesamtergebnis von 270 Schlägen gegen die US-Profis Cameron Young (271) und Sam Burns (272) durch.

Österreichs Aushängeschild Sepp Straka beendete die Open im abgeschlagenen Feld.

Der 33-Jährige spielte zum Abschluss auf dem Dünenkurs nach sechs Bogeys bei vier Birdies eine 72er-Runde (2 über Par).

Er lag im Schlussranking mit insgesamt 284 Schlägen (4 über Par) auf dem geteilten 67. Platz. Tags zuvor war Straka, der 2023 bei den Open Zweiter geworden war, mit einer 74 um fast 40 Positionen auf Rang 64 abgerutscht.

Fox ein echter Überraschungssieger

Fox bekam für seinen ersten Major-Sieg ein Preisgeld von 3,2 Millionen US-Dollar (2,81 Mio. Euro) und die ikonische Sieger-Trophäe überreicht, die Claret Jug.

Mit dem Neuseeländer hatte niemand gerechnet, weil er eine sehr durchwachsene Saison spielte. Kein Sieg, auch kein zweiter Platz, nicht einmal eine Top-fünf-Platzierung gelangen ihm in den ersten 15 Turnieren.

Für Southports Lokalmatador Tommy Fleetwood reichte es nicht zum erhofften ersten Major-Titel. Der 35-jährige Engländer beendete die Open Championship in der Nähe von Liverpool wie der Titelverteidiger und Weltranglistenerste Scottie Scheffler (beide 273) aus den USA auf dem geteilten vierten Platz.

Nordirlands Golfstar Rory McIlroy (279) schloss das prestigeträchtige Turnier auf dem geteilten 40. Rang ab.