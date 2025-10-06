Golf: Österreich richtet 2029 die Amateur-Team-WM aus

Österreichs Golf-Verband richtet gemeinsam mit dem Fontana Golfclub in Oberwaltersdorf in vier Jahren die Amateur-Team-WM aus.

Der Internationale Golfverband vergab das Turnier bei einer Sitzung in Singapur einstimmig an Österreich, wie der ÖGV am Montag bekannt gab. Bei der Amateur-Team-WM spielen alle zwei Jahre die besten Nachwuchsgolferinnen und -golfer.

Österreichs Verband war nach dem Rückzug der Bahamas in der letzten Runde der einzige Bewerber für 2029.