Golf: Österreich richtet 2029 die Amateur-Team-WM aus
Gemeinsam mit dem Fontana Golfclub in Oberwaltersdorf hat sich der österreichische Verband die Austragung der Amateur-Team-WM in 4 Jahren gesichert.
Der Internationale Golfverband vergab das Turnier bei einer Sitzung in Singapur einstimmig an Österreich, wie der ÖGV am Montag bekannt gab. Bei der Amateur-Team-WM spielen alle zwei Jahre die besten Nachwuchsgolferinnen und -golfer.
Österreichs Verband war nach dem Rückzug der Bahamas in der letzten Runde der einzige Bewerber für 2029.