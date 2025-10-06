NEWS

Golf: Österreich richtet 2029 die Amateur-Team-WM aus

Gemeinsam mit dem Fontana Golfclub in Oberwaltersdorf hat sich der österreichische Verband die Austragung der Amateur-Team-WM in 4 Jahren gesichert.

Österreichs Golf-Verband richtet gemeinsam mit dem Fontana Golfclub in Oberwaltersdorf in vier Jahren die Amateur-Team-WM aus.

Der Internationale Golfverband vergab das Turnier bei einer Sitzung in Singapur einstimmig an Österreich, wie der ÖGV am Montag bekannt gab. Bei der Amateur-Team-WM spielen alle zwei Jahre die besten Nachwuchsgolferinnen und -golfer.

Österreichs Verband war nach dem Rückzug der Bahamas in der letzten Runde der einzige Bewerber für 2029.

