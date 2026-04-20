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Sepp Straka patzt gehörig - Brite besiegt Scheffler im Stechen

Wiener stürzt auf Hilton Head Island in der Finalrunde gehörig ab. Engländer wiederholt beim RBC Heritage im Harbour Town Golf Links seinen Sieg von 2023.

Sepp Straka patzt gehörig - Brite besiegt Scheffler im Stechen Foto: © GETTY
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Österreichs Golf-Aushängeschild Sepp Straka verpatzt die Schlussrunde des mit 20 Millionen Dollar dotierten PGA-Turniers auf Hilton Head Island, South Carolina.

Der 32-Jährige spielt am Sonntag beim Signature-Event auf dem engen und von vielen Top-Profis geliebten Kurs nur eine 78er-Runde (sieben über Par). Straka (66-67-67-78) fällt mit gesamt 278 Schlägen (-6) von Platz drei auf Rang 42 zurück.

Schlussrunden kosten Straka Top-Resultate

Sehr bitter und für den Austro-Amerikaner leider bezeichnend für seinen Saisonverlauf. Zuletzt beim Masters büßte er mit einer 76 am Schlusstag viele Plätze ein.

Bei der Players Championship konnte Straka am Finalwochenende mit einer 72 und 71 seinen guten Auftakt nicht ins Ziel bringen. Auch beim Arnold Palmer Invitational verpasste Straka mit einer 76 zum Abschluss eine Platzierung in den Top 10.

Guter Start, durchwachsene Finalrunden

Nach sehr starken Runden am Donnerstag und Freitag kann die Nummer 13 der Welt in der aktuellen Saison am Samstag und Sonntag nicht mehr zulegen, geschweige denn die Position nach dem Cut halten.

Auf der Schlussrunde am Sonntag notiert Straka gleich drei Double-Bogeys und drei Bogeys bei nur zwei Birdies.

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Fitzpatrick mit seiner 2. RBC Heritage-Trophäe
Foto: ©GETTY

Auf Hilton Head Island siegt nach vier spannenden Runden der Engländer Matt Fitzpatrick (65-63-68-70) am ersten Extraloch des Stechens gegen den US-Amerikaner Scottie Scheffler (68-67-64-67). Beide notierten nach den vier Runden ein Score von 266 Strokes (-18).

Fitzpatrick kassiert für den Sieg 3,6 Mio. Dollar Preisgeld, verbessert sich in der Weltrangliste von Platz sieben auf den 3. Rang hinter Scheffler und Rory McIlroy.

In der PGA Tour-Jahreswertung FedEx-Cup liegt Fitzpatrick nun hinter Scheffler auf Rang 2, Straka rangiert an 19. Stelle.

Auch 2023 Sieg im Stechen

Der 22-Jährige aus Sheffield mit Zweitwohnsitz in Florida gewann die RBC Heritage bereits 2023 im Stechen gegen Jordan Spieth.

Seinen bislang größten Erfolg landete Fitzpatrick mit seinem Sieg bei den U.S. Open 2022, als er ebenfalls vor Scheffler triumphierte.

Zwei Schläge hinter dem Duo belegt der Koreaner Si Woo Kim (-16) den 3. Rang.

Sportler, die am Höhepunkt abtraten

Lou Gehrig (Baseball)
Rocky Marciano (Boxen)

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