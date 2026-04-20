Sepp Straka patzt gehörig - Brite besiegt Scheffler im Stechen

Österreichs Golf-Aushängeschild Sepp Straka verpatzt die Schlussrunde des mit 20 Millionen Dollar dotierten PGA-Turniers auf Hilton Head Island, South Carolina.

Der 32-Jährige spielt am Sonntag beim Signature-Event auf dem engen und von vielen Top-Profis geliebten Kurs nur eine 78er-Runde (sieben über Par). Straka (66-67-67-78) fällt mit gesamt 278 Schlägen (-6) von Platz drei auf Rang 42 zurück.

Schlussrunden kosten Straka Top-Resultate

Sehr bitter und für den Austro-Amerikaner leider bezeichnend für seinen Saisonverlauf. Zuletzt beim Masters büßte er mit einer 76 am Schlusstag viele Plätze ein.

Bei der Players Championship konnte Straka am Finalwochenende mit einer 72 und 71 seinen guten Auftakt nicht ins Ziel bringen. Auch beim Arnold Palmer Invitational verpasste Straka mit einer 76 zum Abschluss eine Platzierung in den Top 10.

Guter Start, durchwachsene Finalrunden

Nach sehr starken Runden am Donnerstag und Freitag kann die Nummer 13 der Welt in der aktuellen Saison am Samstag und Sonntag nicht mehr zulegen, geschweige denn die Position nach dem Cut halten.

Auf der Schlussrunde am Sonntag notiert Straka gleich drei Double-Bogeys und drei Bogeys bei nur zwei Birdies.