Sepp Straka patzt gehörig - Brite besiegt Scheffler im Stechen

Auf Hilton Head Island siegt nach vier spannenden Runden der Engländer Matt Fitzpatrick (65-63-68-70) am ersten Extraloch des Stechens gegen den US-Amerikaner Scottie Scheffler (68-67-64-67). Beide notierten nach den vier Runden ein Score von 266 Strokes (-18).
Fitzpatrick kassiert für den Sieg 3,6 Mio. Dollar Preisgeld, verbessert sich in der Weltrangliste von Platz sieben auf den 3. Rang hinter Scheffler und Rory McIlroy.
In der PGA Tour-Jahreswertung FedEx-Cup liegt Fitzpatrick nun hinter Scheffler auf Rang 2, Straka rangiert an 19. Stelle.
Auch 2023 Sieg im Stechen
Der 22-Jährige aus Sheffield mit Zweitwohnsitz in Florida gewann die RBC Heritage bereits 2023 im Stechen gegen Jordan Spieth.
Seinen bislang größten Erfolg landete Fitzpatrick mit seinem Sieg bei den U.S. Open 2022, als er ebenfalls vor Scheffler triumphierte.
Zwei Schläge hinter dem Duo belegt der Koreaner Si Woo Kim (-16) den 3. Rang.