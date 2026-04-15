Am Tag nach dem Masters analysiert Sepp Straka im Gespräch mit Canal+ (siehe unten) seinen 41. Endrang beim ersten Major des Jahres.

Straka berichtet, dass er an den ersten beiden Tagen in Augusta den Ball sehr gut getroffen hat, "aber leider sind keine Putts gefallen".

Österreichs Golf-Aushängeschild verzweifelte auf den Grüns, keiner seiner Putts wollte fallen. "Unglaublich, wie kalt mein Putter an allen vier Tagen war!"

Auf Hilton Head Island wartet komplett anderer Platz

Ab Donnerstag - Straka spielt beim mit 20 Mio. Dollar dotierten Signature Event RBC Heritage in einem Flight mit Gary Woodland - wartet in Harbour Town Golf Links auf Hilton Head Island ein ganz anderer Platz.

Der Kurs im Osten der USA im Bundesstaat South Carolina ist sehr eng. "Da ist ein gerades Spiel gefragt, die Grüns sind eben und ich mag den Kurs", erklärt Straka gegenüber Canal+.

Im Interview nimmt er auch zum Antreten bei der Austrian Alpine Open in Kitzbühel Ende Mai Stellung.

Familie und Eltern kommen nach Kitzbühel

"Ich freue ich mich riesig. Das wird sehr speziell werden. Meine Familie und meine Eltern sind in Tirol dabei", so Straka, der den Platz in Kitzbühel noch nie gespielt hat.

Das Event im GC Kitzbühel-Schwarzsee-Reith - Teil der DP World Tour - findet vom 28. bis 31. Mai 2026 statt.

Das ganze Interview mit Canal+ gibt es im Player unten!