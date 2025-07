Sepp Straka hat sich auf der zweiten Runde der British Open der Golfer in Portrush nicht verbessert. Der Österreicher schrieb am Freitag eine Par-Runde von 71 Schlägen an und lag mit gesamt eins über Par an der 51. Stelle.

Den Cut hat Straka in der nordirischen Heimat von Rory McIlroy damit knapp, aber doch geschafft.

US-Amerikaner Scheffler in Front

Die Führung holte sich der Weltranglisten-Erste Scottie Scheffler aus den USA mit einer furiosen 64er-Runde (sieben unter Par).

Scheffler hält bei insgesamt 132 Schlägen (zehn unter Par), sein engster Verfolger ist der Engländer Matthew Fitzpatrick, der einen Schlag mehr benötigte. Lokalmatador McIlroy befindet sich mit drei unter Par noch in Schlagdistanz zu den Spitzenplätzen.

"Es war ein guter Tag. Ich habe das Gefühl, dass ich vielleicht ein paar Plätze näher an der Spitze sein könnte, aber insgesamt bin ich in einer guten Position für das Wochenende", sagte der fünfmalige Major-Champion.