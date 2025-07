"Rory Mania" bei The Open - Sepp Straka zählt zu Favoriten

McIlroy mit Form zufrieden

Mit Portrush verbinden McIlroy auch gute Erinnerungen. Als 16-Jähriger stellte er dort als Amateur einst einen Platzrekord (61 Schläge) auf. Der Kurs wurde danach verändert.

Mit seiner aktuellen Form darf der Nordire zufrieden sein. Bei den Scottish Open wurde er am Sonntag Zweiter hinter dem US-Amerikaner Chris Gotterup. "Es fühlt sich derzeit gut an. Ich bin sehr glücklich mit meinem Spiel", sagte McIlroy danach. Montagfrüh trainierte der Weltranglisten-Zweite schon in Portrush auf dem Grün.

Die Erinnerungen an vor sechs Jahren sollen helfen, dem Rummel Herr zu werden.

"Ich erinnere mich an die Anfeuerungen, die ich am Donnerstag am ersten Tee bekam. Und, dass ich nicht darauf vorbereitet war oder nicht wusste, wie ich mich fühlen sollte", erklärte der rund 60 km südlich in Holywood aufgewachsene McIlroy.

McIlroy konnte als erster Europäer alle Majors gewinnen

Er verpatzte damals seine erste Runde völlig. Nun sei er ein besserer Spieler.

Er tritt außerdem als Träger des Grünen Jacketts an, das er nach seinem Sieg bei den Masters in Augusta im April überreicht bekam. McIlroy ist erst der sechste Golfer und der erste Europäer, der damit alle vier Golf-Majors gewinnen konnte.

Straka trat die Reise von Schottland nach Nordirland ebenfalls mit gutem Gefühl an. Der gebürtige Wiener zeigte in der vergangenen Woche auch im Linksgolf auf und beendete die Scottish Open auf dem siebenten Platz.

Auf dem Royal Troon GC in Schottland war Straka bei The Open im Vorjahr 22., beim Debüt vor drei Jahren verpasste er klar den Cut. Die Vorfreude auf Portrush war nun groß. "Ich habe von vielen Jungs gehört, dass es einer ihrer Favoriten ist", sagte Straka über den Kurs.

Nach dem Sieg in Philadelphia im Mai war Straka in der Weltrangliste als erster Österreicher in die Top Ten vorgestoßen. Aktuell ist er auf dem achten Platz zu finden.

Nummer 8 der Welt! Für Straka kein großes Thema

Dass er mittlerweile als einer der Besten seiner Zunft gehandelt wird, ist für den im FC Fontana ausgebildeten Österreicher jedoch kein allzu großes Thema.

"Ehrlich, ich versuche nicht zu viel darüber nachzudenken. Ich will einfach weiter mein Spiel verbessern, das ist das Ziel, seit ich Profi geworden bin. Und dann sehen wir, was am Ende raus schaut", sagte Straka in Schottland.

Für ein zusätzliches Element in der 6.000 Einwohner zählenden Küstenstadt im Nordosten Irlands wird das Wetter sorgen: Teilweise heftiger Regen und Wind sind an der Küste angesagt.