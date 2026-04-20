Anastasia Potapova zieht beim WTA-1000-Turnier in Madrid in die nächste Quali-Runde ein.

Die 25-Jährige besiegt in ihrem Qualifikationsmatch die Serbin Teodora Kostovic (WTA-164.) mit 6:4, 7:5.

Beim Stand von 1:1 holt sich Potapova ihr erstes Break, zwei weitere folgen im Verlauf des ersten Satzes. Im Gegenzug gibt sie zwar auch zwei ihrer Aufschlagspiele ab, holt sich Satz eins aber dennoch mit dem ersten Satzball zum 6:4.

ÖTV-Duell in Runde zwei

Im zweiten Satz spielen beide Spielerinnen ihre Games zunächst souverön, beim Stand von 2:2 holt sich Potapova aber das Break.

Die ersten beiden Matchbälle kann Potapova in weiterer Folge nicht nutzen, sie gibt ihren Aufschlag zum 5:5-Ausgleich von Kostovic ab.

Potapova zeigt sich davon unbeeindruckt, sie rauscht zum 7:5-Satzgewinn und dadurch zum Sieg durch. In der finalen Qualirunde trifft sie nun auf ihre ÖTV-Kollegin Sinja Kraus.