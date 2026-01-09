Golf auf CANAL+: Das ist das Kommentatoren-Team

Ab 15. Jänner zeigt CANAL+ auf einem eigenen 24-Stunden-Golfkanal unter anderem die PGA TOUR, die DP World Tour sowie den Ryder Cup und den Presidents Cup live und exklusiv.

Mit Michael Berger, Florian Bauer und Andreas Trippolt hat der Sender nun auch ein hochkarätiges Kommentatoren-Team für die künftige Golfberichterstattung präsentiert.

Michael Berger: Comeback einer bekannten Golf-Stimme

Mit Michael Berger kehrt eine der markantesten Stimmen des österreichischen Golfsports auf die große Bühne zurück. Berger kommentierte alle bisherigen olympischen Golfturniere (Rio 2016, Tokio 2021, Paris 2024), begleitete zahlreiche European- bzw. DP-World-Tour-Events live und ist selbst passionierter Golfer.

"Ich freue mich riesig auf die neue Aufgabe bei CANAL+ GOLF. Den vielen Golffans verspreche ich spannende Geschichten rund um die Turniere und Top-Stars", so Michael Berger.

Florian Bauer bringt Internationale Expertise

Ebenfalls neu im Team ist Florian Bauer, einer der renommiertesten Golf-Experten im deutschsprachigen Raum. Bauer gilt seit vielen Jahren als die "German Voice of Golf" und bringt Erfahrung als Moderator, Kommentator, Chefredakteur und Medienmanager mit.

Er war unter anderem Teil der "ran"-Redaktion in SAT.1 sowie über viele Jahre ein bekanntes Gesicht der Golfberichterstattung bei Sky Deutschland.

Komplettiert wird das Team von Andreas Trippolt. Der 46-Jährige ist seit über 20 Jahren sportjournalistisch tätig und arbeitet seit einigen Jahren im Bereich der strategischen Kommunikation.

Auftakt und erste Höhepunkte

Golffans dürfen sich ab dem 15. Jänner auf umfassende Live‑Übertragungen auf CANAL+ freuen. Den Auftakt machen die DP World Tour mit dem Dubai Invitational sowie die PGA Tour mit dem Sony Open in Hawaii, das vom 15. bis 18. Jänner ausgetragen wird.

In der darauffolgenden Woche, von 22. bis 25. Jänner 2026, gastiert die DP World Tour beim Hero Dubai Desert Classic, während auf der PGA Tour The American Express auf dem Programm steht.