Golf: Wiesberger nach starker Runde in Brisbane im Spitzenfeld

Nach Tag zwei des World-Tour-Turniers von Brisbane zählt der Österreicher zu den besten Spielern. Steinlechner verpasste hingegen den Cut.

Bernd Wiesberger liegt nach dem zweiten Tag des World Tour-Turniers der Golf-Profis in Brisbane im Spitzenfeld.

Der Burgenländer markierte am Freitag nach seiner Runde eine 65 und reiht sich mit insgesamt sieben unter Par auf dem neunten Platz ein. Wiesberger verbesserte sich nach dem Auftakt in Queensland damit um gleich 39 Ränge.

Den Cut um einen Schlag verpasst hat der Tiroler Maximilian Steinlechner, der mit 1 unter Par knapp außerhalb der Top 70 rangiert.

In Führung liegt der Neuseeländer Kazuma Kobori mit zehn unter Par.

