NEWS

24 Tage. 24 Chancen. Dein Sport-Advent.

Der LAOLA1 Adventskalender bringt dir im Dezember täglich neue Sport-Gewinne.

24 Tage. 24 Chancen. Dein Sport-Advent.
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Hinter jedem Türchen wartet eine neue Gewinnmöglichkeit auf dich – von Fanartikeln über Tickets bis hin zu exklusiven Sportpreisen.

Was dich im Dezember erwartet:

  • Jeden Tag ein neues Türchen mit wechselnden Gewinnen

  • Tägliche Teilnahme direkt über die LAOLA1 Plattform

  • Sportliche Preise aus Fußball, Wintersport und mehr

  • Exklusive Aktionen nur im Advent

So einfach bist du dabei:

  • Täglich auf LAOLA1 vorbeischauen

  • Türchen öffnen

  • Formular ausfüllen und teilnehmen

🎁 In der LAOLA1 App findest du den Adventskalender täglich in der Winzone.

🎄Tipp: Teile den Adventskalender mit Familie und Freunden und sorgt gemeinsam für einen sportlichen Advent.

Kommentare

Kommentare

Gewinnspiele Winzone