24 Tage. 24 Chancen. Dein Sport-Advent.

Hinter jedem Türchen wartet eine neue Gewinnmöglichkeit auf dich – von Fanartikeln über Tickets bis hin zu exklusiven Sportpreisen.

Was dich im Dezember erwartet:

Jeden Tag ein neues Türchen mit wechselnden Gewinnen

Tägliche Teilnahme direkt über die LAOLA1 Plattform

Sportliche Preise aus Fußball, Wintersport und mehr

Exklusive Aktionen nur im Advent

So einfach bist du dabei:

Täglich auf LAOLA1 vorbeischauen

Türchen öffnen

Formular ausfüllen und teilnehmen

🎁 In der LAOLA1 App findest du den Adventskalender täglich in der Winzone.



🎄Tipp: Teile den Adventskalender mit Familie und Freunden und sorgt gemeinsam für einen sportlichen Advent.