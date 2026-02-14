NEWS

Golf-Ass Spitz holt Top-Resultat in Saudi-Arabien

Die Österreicherin ist die fünftbeste Europäerin.

Golf-Ass Spitz holt Top-Resultat in Saudi-Arabien Foto: © getty
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Österreichs beste Golferin Emma Spitz hat erneut beim mit 5 Millionen Dollar dotierten Turnier PIF Saudi Ladies International in Riad aufgezeigt.

Die 25-Jährige belegte beim Jahresauftaktevent der Ladies European Tour (LET) am Samstag nach vier Runden den geteilten Rang 17.

Zum Abschluss spielte Spitz, die hier im Vorjahr Achte geworden war, eine 69 (3 unter Par) und kam damit insgesamt auf 276 Schläge (12 unter). Den Sieg holte sich die Engländerin Charley Hull (19 unter).

Spitz, die in Saudi-Arabien fünftbeste Europäerin war, darf sich über einen Preisgeldscheck von knapp 77.000 Dollar (65.000 Euro) freuen.

Rekorde für die Ewigkeit: Diese Bestmarken sind unerreichbar

Fußball - Tore in einem Kalenderjahr (91)
Fußball - Tore bei einer WM-Endrunde (13)

Slideshow starten

44 Bilder

Mehr zum Thema

Straka beim PGA-Turnier in Pebble Beach Halbzeit-Fünfter

Straka beim PGA-Turnier in Pebble Beach Halbzeit-Fünfter

Golf
Olympia LIVE - Alle Medaillen von Tag 8

Olympia LIVE - Alle Medaillen von Tag 8

Olympia
Kraus kämpft in Prag um Titel und Top 100

Kraus kämpft in Prag um Titel und Top 100

Tennis - WTA
Engpass am Valentinstag: 10.000 Kondome bei Olympia ausgegeben

Engpass am Valentinstag: 10.000 Kondome bei Olympia ausgegeben

1
"War leider zu wenig": Enttäuschung bei Brennsteiner

"War leider zu wenig": Enttäuschung bei Brennsteiner

Olympia
Deutsche Bundesliga LIVE: Konferenz mit Bremen - Bayern

Deutsche Bundesliga LIVE: Konferenz mit Bremen - Bayern

Deutsche Bundesliga
Premiere für Brasilien! Braathen schreibt Ski-Geschichte

Premiere für Brasilien! Braathen schreibt Ski-Geschichte

Olympia
5

Kommentare

European Tour Ladies European Tour Österreich Emma Spitz Golf