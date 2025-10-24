NEWS

Cut verpasst! Bernd Wiesberger muss um Tourkarte bangen

Um doch noch eine Tourkarte zu erhalten, muss der Österreicher auf Schützenhilfe hoffen. Fix hat diese bisher lediglich Maximilian Steinlechner.

Cut verpasst! Bernd Wiesberger muss um Tourkarte bangen Foto: © getty
Textquelle: © APA
Die österreichischen Golfprofis Bernd Wiesberger und Matthias Schwab haben am Freitag beim 4-Millionen-Dollar-Turnier in Cheonan in Südkorea den Cut verpasst.

Für beide hat das Folgen, was ihr Startrecht auf der DP World Tour betrifft. Während Wiesberger noch auf die Tourkarte hoffen kann und Schützenhilfe braucht, muss Schwab nun Tourschool spielen. Nur über diese Qualifikationsserie hat der Steirer noch eine Chance, auch kommende Saison am "Race to Dubai" teilzunehmen.

Wiesberger war als 113. im Saisonranking nach Südkorea gereist, die Top 115 erhalten die volle Tourkarte für 2026. Durch den verpassten Cut könnte der 40-Jährige nun durch die Finger schauen und in eine Kategorie fallen, die ihm nur noch einzelne Tour-Starts garantiert. "

Ich bin ziemlich froh, dass diese frustrierende Saison vorbei ist. Ich freue mich darauf, die Schläger für einige Wochen wegzulegen und im November wieder nach Australien zu fahren", meinte Wiesberger auf Social Media am Freitag. In Brisbane startet Ende November die neue Saison.

Steinlechner hat Spielrecht schon fix

Dort auftreten wird auch Maximilian Steinlechner, der als Saison-Zweiter der Challenge Tour vor dem Finale auf Mallorca nächstes Wochenende sein Spielrecht auf der DP World Tour bereits fix hat.

Auch Lukas Nemecz steht vor einer Rückkehr dorthin, der Steirer ist derzeit 19. im Challenge-Tour-Saisonranking. Hält der 36-Jährige diese Position auf Mallorca, hat er die Tourkarte.

Währenddessen versucht Emma Spitz bei den Frauen den Sprung nach Amerika auf die LPGA-Tour. Die Niederösterreicherin bestreitet Anfang Dezember das finale Qualifikationsturnier in Alabama.

