Steinlechner weiter top! Tiroler führt Europas 2. Liga an

Maximilian Steinlechner bestätigt seine großartige Form auf den Golfplätzen Europas und klettert weiter mit Riesenschritten diverse Ranglisten nach oben.

Nach seinem Sieg beim Heim-Event in Schladming untermauert der 25-jährige Tiroler auch bei der "D+D REAL Czech Challenge" in Beroun - 30 km westlich von Prag - sein konstantes Spiel.

Platzrekord mit acht Birdies und einem Eagle

Mit einer grandiosen Schlussrunde von 61 Schlägen (8 Birdies, 1 Eagle, 1 Bogey) schnappt sich der Innsbrucker im Royal Beroun Golf am Finaltag nicht nur den Platzrekord, sondern landet mit insgesamt 260 Strokes (68-64-67-61) auch noch auf dem geteilten zweiten Endrang.

Auf den schottischen Sieger David Law (71-62-62-63) weist der Tiroler am Ende zwei Schläge Rückstand auf.

Mit dem Preisgeld von 21.750 Euro übernimmt Steinlechner nach 17 Events die Führung in der Jahreswertung "Road to Mallorca" der zweiten Liga in Europas Profigolf vor Renato Paratore (ITA) und dem Schotten Law.

Der Tiroler marschiert seit Wochen mit Riesenschritten Richtung DP World Tour und wird damit 2026 auf Europas Top-Tour zu sehen sein.

Steinlechner mit Bestmarke in der Weltrangliste

In der Weltrangliste klettert Österreichs Nummer zwei auf den 223. Platz nach oben - sein absoluter Bestwert. Sepp Straka wird nach Platz sieben bei der Scottish Open in der 28. Woche auf Platz acht geführt, Bernd Wiesberger rutscht als drittbester Österreicher auf den 273. Platz nach unten.

Der Absolvent der North Carolina State University freut sich über seine geniale Schlussrunde in der Region Mittelböhmen: "Das war heute echt sehr cool. Es ist mir vieles aufgegangen, was in den Tagen zuvor nicht so hundertprozentig funktioniert hat."

Auch Nemecz, Baltl und Regner im Finale dabei

Eine Woche nach ihrem Heim-Event in Schladming nehmen auch die schlaggleichen Steirer Lukas Nemecz (65-68-65-67) und Timon Baltl (65-69-66-65) als geteilte 25. Preisgeld aus Tschechien mit. Niklas Regner (66-69-70-67) schafft als 63. ebenfalls den Sprung in die Punkteränge.

Von Tschechien übersiedelt die "hotelplanner-Tour" nach Oberbayern, wo im Wittelsbacher Golfclub in Neuburg an der Donau die German Challenge powered by VcG (17. bis 20. Juli) auf dem Programm steht.