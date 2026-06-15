NEWS

43.000 Euro "eingelocht"! Schlag auf Schlag für Österreichs Sport

Auch heuer beteiligten sich wieder zahlreiche Größen aus Sport, Kultur und Medien am traditionellen Sporthilfe Charity-Golfturnier im GCC Brunn am Gebirge.

43.000 Euro "eingelocht"! Schlag auf Schlag für Österreichs Sport Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Seit 1998 ist der GCC Brunn am Gebirge vor den südlichen Toren Wiens die Heimat dieses besonderen Turniers.

Auch 2026 konnte die Sporthilfe wieder ein hochkarätiges Feld an Golferinnen und Golfern begrüßen.

Rekordergebnis stellt Leistungen in den Schatten

Beim "4er Texas Scramble" machten alle Athletinnen und Athleten eine gute Figur. Noch wichtiger: 43.000 Euro bedeuten ein neues Rekordergebnis über das sich alle mächtig freuen.

Der gesamte Erlös der Veranstaltung kommt direkt den von der Sporthilfe geförderten Athletinnen und Athleten aus dem Spitzen- und Nachwuchssport zugute.

Mit dem Geld wird deren soziale Absicherung und sportliche Entwicklung unterstützt.

Von Kirchgasser über Morgenstern bis Melzer

Sporthilfe-Geschäftsführer Gernot Uhlir freute sich über ein Feld voller Olympioniken und WM-Starterinnen und -starter. Auf den Fairways und Greens unter anderem gesichtet wurden die Ski-Stars Michaela Kirchgasser, Brigitte Kliment-Obermoser, Daniela Schuster, Christian Mayer und Hans Enn.

Auch die Skisprung-Legenden Thomas Morgenstern und Hubert Neuper, Snowboard-Crosser Jakob Dusek, Torhüter-Ikone Klaus Lindenberger, Ex-Tennis-Ass Jürgen Melzer sowie die ehemalige Karate-Weltmeisterin Doris Gwinner kamen nach Brunn am Gebirge, um sich in den Dienst einer guten Sache zu stellen.

Sporthilfe-Chef voll des Lobes über Fixpunkt im Kalender

Uhlir strahlte mit der Sonne um die Wette und meinte hocherfreut: "Ein herzliches Dankeschön an alle Spielerinnen und Spieler, unsere Partner und natürlich das Team des GCC Brunn rund um Präsident Kwan Rhee und Roman Kreitner. Es ist großartig zu sehen, dass dieses Turnier ein so fester Fixpunkt im Kalender ist. Dass so viele Persönlichkeiten ihr Talent für den guten Zweck einsetzen, ermöglicht uns eine wichtige Unterstützung für Österreichs Weltmeister und Olympiasieger von morgen."

Mehr zum Thema

Interwetten Open: Filip Mruzek jubelt über 1. Tour-Titel

Interwetten Open: Filip Mruzek jubelt über 1. Tour-Titel

Golf
1
Nächste Aufgabe! Potapova muss in Berlin verletzt abtreten

Nächste Aufgabe! Potapova muss in Berlin verletzt abtreten

Tennis - WTA
6
Misolic-Update! Neuer Coach, Rückkehr muss warten

Misolic-Update! Neuer Coach, Rückkehr muss warten

Tennis - ATP
1
3x3 am Heumarkt: Österreich holt eine Medaille!

3x3 am Heumarkt: Österreich holt eine Medaille!

Basketball
Darts: England krönt sich zum Team-Weltmeister

Darts: England krönt sich zum Team-Weltmeister

Mehr Sport
Pogacar-Edelhelfer Del Toro mit Prestigesieg zur Tour

Pogacar-Edelhelfer Del Toro mit Prestigesieg zur Tour

Radsport
2
Italiener Ceccarelli gewinnt Ironman Austria

Italiener Ceccarelli gewinnt Ironman Austria

Mehr Sport
1

Kommentare

Sport-Mix Golf Österreich Jürgen Melzer Jakob Dusek Hochkar Thomas Morgenstern Christian Mayer Michaela Kirchgasser Klaus Lindenberger Hubert Neuper