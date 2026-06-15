Seit 1998 ist der GCC Brunn am Gebirge vor den südlichen Toren Wiens die Heimat dieses besonderen Turniers.

Auch 2026 konnte die Sporthilfe wieder ein hochkarätiges Feld an Golferinnen und Golfern begrüßen.

Rekordergebnis stellt Leistungen in den Schatten

Beim "4er Texas Scramble" machten alle Athletinnen und Athleten eine gute Figur. Noch wichtiger: 43.000 Euro bedeuten ein neues Rekordergebnis über das sich alle mächtig freuen.

Der gesamte Erlös der Veranstaltung kommt direkt den von der Sporthilfe geförderten Athletinnen und Athleten aus dem Spitzen- und Nachwuchssport zugute.

Mit dem Geld wird deren soziale Absicherung und sportliche Entwicklung unterstützt.

Von Kirchgasser über Morgenstern bis Melzer

Sporthilfe-Geschäftsführer Gernot Uhlir freute sich über ein Feld voller Olympioniken und WM-Starterinnen und -starter. Auf den Fairways und Greens unter anderem gesichtet wurden die Ski-Stars Michaela Kirchgasser, Brigitte Kliment-Obermoser, Daniela Schuster, Christian Mayer und Hans Enn.

Auch die Skisprung-Legenden Thomas Morgenstern und Hubert Neuper, Snowboard-Crosser Jakob Dusek, Torhüter-Ikone Klaus Lindenberger, Ex-Tennis-Ass Jürgen Melzer sowie die ehemalige Karate-Weltmeisterin Doris Gwinner kamen nach Brunn am Gebirge, um sich in den Dienst einer guten Sache zu stellen.

Sporthilfe-Chef voll des Lobes über Fixpunkt im Kalender

Uhlir strahlte mit der Sonne um die Wette und meinte hocherfreut: "Ein herzliches Dankeschön an alle Spielerinnen und Spieler, unsere Partner und natürlich das Team des GCC Brunn rund um Präsident Kwan Rhee und Roman Kreitner. Es ist großartig zu sehen, dass dieses Turnier ein so fester Fixpunkt im Kalender ist. Dass so viele Persönlichkeiten ihr Talent für den guten Zweck einsetzen, ermöglicht uns eine wichtige Unterstützung für Österreichs Weltmeister und Olympiasieger von morgen."