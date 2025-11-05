WTA-Finals: Zweite Halbfinalistin steht fest

Amanda Anisimova hat sich neben Jelena Rybakina das zweite Halbfinal-Ticket in der Gruppe "Serena Williams" bei den Tennis-WTA-Finals in Riad gesichert.

Die als Nummer vier gesetzte US-Amerikanerin bezwang am Mittwoch die auf Position zwei eingestufte Polin Iga Swiatek nach verlorenem ersten Satz noch 6:7(3),6:4,6:2.

Es war ihr zweiter Matchsieg in Folge nach jenem über Madison Keys, die nach zwei Niederlagen aufgrund einer Erkrankung zum letzten Spiel nicht mehr antrat.

Rybakina in der Gruppenphase makellos

An ihrer Stelle stand die Russin Ekaterina Alexandrova gegen Rybakina auf dem Platz und kassierte eine 4:6,4:6-Niederlage. Die Weltranglistensechste aus Kasachstan überstand damit die Gruppenphase makellos.

Anisimova behielt im dritten Saisonvergleich mit Swiatek wie auch im US-Open-Viertelfinale die Oberhand. Im Wimbledon-Finale zuvor hatte noch die polnische WTA-Finals-Siegerin von 2023 mit 6:0,6:0 triumphiert gehabt.