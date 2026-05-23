Perfektes AFLE-Debüt: Vienna Vikings feiern Kantersieg

Die Vienna Vikings haben im ersten Saisonspiel der neuen American Football League Europe (AFLE) einen Kantersieg gefeiert.

Beim Debüt im neuen Sportclub-Stadion in Wien vor 3.821 Zuschauern setzten sich die Wikinger am Samstag klar mit 49:7 gegen Berlin Thunder durch. Den Münzwurf vor der Begegnung hatte NFL-Legende Marshawn Lynch, auch "Beast Mode" genannt, übernommen.

Vikings-Quarterback Ben Holmes überzeugte mit einem geworfenen und zwei erlaufenen Touchdowns.

Raiders mit zweiter Niederlage im zweiten Spiel

Die Raiders Tirol kassierten hingegen auch im zweiten Saisonspiel der neuen European Football Alliance (EFA) eine Niederlage. Gegen Nordic Storm musste sich die im Vergleich zur vergangenen Saison stark veränderte Mannschaft von Trainer Shuan Fatah in Kopenhagen mit 16:39 geschlagen geben.

Während die Raiders in zwei Wochen gegen Frankfurt Galaxy antreten, geht es für die Vikings von Head Coach Chris Calaycay nächsten Sonntag in Polen bei den Panthers Wroclaw weiter.

AFLE und EFA als Nachfolger der ELF

Die AFLE und EFA sind die beiden europäischen Football-Ligen, die dieses Jahr an die Stelle der insolventen European League of Football (ELF) getreten sind.

In der EFA kämpfen sechs Teams um den Titel, der Ende August vergeben wird. In der AFLE sind acht Mannschaften vertreten, die Meisterschaft wird Anfang September entschieden.